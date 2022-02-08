نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط الضمان المطور الجديد” منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الضمان المطور الجديد، حيث يستمر البحث في جميع أنحاء المملكة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكيفية الاستعلام عن القبول في الضمان الجديد، وخاصة في الأيام الأخيرة، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج قبول الضمان المطور بشكل مكثف هذه الأيام، وخاصة مع تقدم مئات الأسر والأفراد على النظام الجديد ورغبتهم في الاستفادة منه، وسنتابع معكم طريقة الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور، وموعد صرف الضمان المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي

وتقدم الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم معاش الضمان الاجتماعي وهذا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا منذ العديد من السنوات وهذا لدعم الأسر والأفراد على مواجهة الغلاء المتزايد وسد احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.

وقد أعلنت الوزارة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور منذ شهور قليلة عن نظام جديد، جاء تطويرا للنظام القديم، وهذا ليكون أكثر شمولية لفئات أكثر لم تكن مشمولة من قبل، وليكون أكثر كفاءة ويساعد الأسر على سد احتياجاتها بشكل أفضل ويوفر فرص تدريبية للأفراد لمساعدتهم ليكونوا أفرادا منتجين.

وتعرفنا معكم على رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، وهذا في حالة رغبتكم في التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات.

رابط الضمان المطور الجديد

وأتاحت الوزارة رابط جديد مخصص للضمان المطور منفصل عن الرابط الخاص بالنظام القديم، وهذا لجعل عملية التسجيل أسهل وأقل تعقيدا بالنسبة للمواطنين، وقد شرحنا لكم بشكل مفصل كيفية التسجيل في الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.

اهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنكم الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور الخاص بكم عبر الموقع الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: