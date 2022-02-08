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عمر شويل - جدة كم سلم رواتب الطبابة في الحرس الوطني السعودي 2022/1443 هو تساؤل هام يطرحه عدد كبير من الأشخاص التابعين لقطاعات وزارة الحرس الوطني السعودي بجميع انحاء السعودية، حيث قامت الجهات المعنية بوزارة الحرس الوطني بتحديث سلم رواتب جميع المواطنين التابعين لقطاعات الوزارة مع بداية العام الجاري، كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022 والبدلات للضباط والأفراد وهو سلم الرواتب الذي ينظم الراتب الأساسي المستحق لجميع الموظفين في القطاعات الخاصة بالحرس الوطني بالإضافة الى قيمة البدلات التي تختلف من درجة لأخرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الطبابة في الحرس الوطني السعودي 1443.

كم سلم رواتب الطبابة في الحرس الوطني السعودي

تعتبر مدرسة الطلبة التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي واحدة من المدارس العسكرية للعلوم الصحية، وهي المدرسة التي تعمل على تدريب وتأهيل الكادر الصحي التابع للوزارة، وذلك للحصول على الوظائف في الصحية في التخصصات المختلفة، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمات التوظيف في الوحدات الصحية التي تتبع لوزارة الحرس الوطني السعودي، وتحرص الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الحرس الوطني في تقديم رواتب مميزة للموظفين بالطبابة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، حيث تقوم الوزارة بتحديد سلم رواتب الطبابة الذي يوضح قيمة الراتب الشهري لكل موظف تابع للوزارة الحرس الوطني، والذي يختلف من درجة لدرجة أخرى، كما تختلف ايضا قيمة العلاوات السنوية التي يتم تقديمها بناء على الدرجة الخاصة بالموظف.

رواتب الطبابة التابعة الحرس الوطني في السعودية 1443

قامت وزارة الدفاع السعودية بالتعاون مع وزارة المالية بالإعلان عن قيمة سلم رواتب الطبابة في السعودية التابعة للحرس الوطني، وهي الرواتب التي تخضع لرواتب الخدمة الطبية التابعة للوزارة والقوات المسلحة السعودية، وتبعا لمًا جاء في التعديل الاخير الخاصة بسلم رواتب الطبابة في السعودية فنجد ان قيمة الرواتب تتراوح ما بين 8415 ريال سعودي وبين حوالي 20605 ريال سعودي، حيث تختلف قيمة الراتب الاساسي بناءً على الدرجة والوظيفة التي يشغلها الموظف بالطبابة التابعة لوزارة الحرس الوطني، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي.