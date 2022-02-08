نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الريفي للنساء والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي للنساء قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتقديم برنامَج الدعم الريفي للعمل على تطوير جميع الأنشطة التي تنتمي للمجال الزراعي في المملكة العربية السُّعُودية ثم أن هذا البرنامَج يعمل على توفير الدعم لكل من ربات البيوت والسيدات العاملات ولكن بشرط أن تتوافر كافة الشروط التي قامت الوزارة بوضعها وهذه الشروط هي ما سوف نقوم بالتحدث عنها خلال هذا المقال ونحن إلى ذلك سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

شروط الدعم الريفي للنساء

لقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب على النساء الذي ترغب في الحصول على دعم ريفي بمرعاتها وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الأتي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على الدعم سُعُودية الجنسية.

ينبغي أن تكون المتقدمة حاملة لبطاقة تنقل وذلك في حالة عدم ملكيتها للجنسية السُّعُودية.

لا بد على المرأة المتقدمة العمل في المجال الزراعي وأن تتابع هذا العمل بنفسها.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة لا يقل عن الواحد والعشرين 21 عاما.

ألا يزيد الدخل الخاص بها عن 6000 ريال سعودي.

ينبغي القيام بتقديم المِلَفّ الخاص بالطلب عبر منصة ريف الإلكترونية.

لا بد من ملكية المتقدمة لحساب بنكي خاص بها والتسجيل على المنصة.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تم وضعها برنامَج ريف.

ينبغي ألا تكون المتقدمة تعمل في أي من القطاعين سواء كان العام الخاص.

يشترط على المتقدمة أن تكون تابعة إداريا للمنطقة التي يتبعها الدعم.

ألا يزيد عدد برامج الدعم المستفاد منها عن ثلاث برامج.

كيفية التسجيل في دعم ريفي للنساء

يمكن التسجيل عبر بوابة ريف تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بريف reef.gov.sa

ثم يتم الضغط على أيقونة أمر حساب جديد.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية التي تتمثل في(اسم المتقدم، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية).

ثم يتم تدوين كل من كلمة السر وتأكيدها.

وبعد ذلك يتم تدوين كل من تاريخ الميلاد، رَقَم الجوال، رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة أمر تسجيل وذلك بعد التحقق من جيع البيانات.

يتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق يجب بعد ذلك تدوينه في المكان المخصص لها.

وأخير وبعد القيام بالخطوات السابقة بنجاح يكون قد تم التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج ريف

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم التقديم للحصول على برنامَج دعم ريف وهذه المستندات تكون كالتالي:

يجب تقديم شهادة التوثيق.

رَقَم التسجيل الخاص بالمزرعة.

نسخة من رَقَم الحساب البنكي.

يلزم تقديم مستند تصميم الملصق الذي يخص المزرعة.

وأيضا يجب أحضار وكالة رسمية ولا بد أن تكون سارية المفعول.

القطاعات المستهدفة في الدعم الريفي للأسر المنتجة

يقوم برنامَج الدعم الريفي للأسر المنتجة باستهداف قطاعات معينة وهذه القطاعات تأتي على النحو التالي:

قطاع النحل وإنتاج العسل.

صناعة العطور والصابون.

السمن والزبدة.

صناعة القهوة وتحميصها وتغليفها.

النباتات والفواكه المجففة.

أدوات المنزل وأدوات العناية بالبشرة.

القطاع الخاص بصيد الأسماك.

وأيضا القطاع الخاص بالمزارع والمقاهي الريفية السياحية.

القطاع الخاص بصناعة الأسمدة العضوية والأسمدة الحيوانية.

القطاع الخاص بمختلف أنواع الزيوت.

وأيضا القطاع الخاص بصناعة أثاث المنزل والسجاد.

ثم أن البرنامَج يضم القطاع الخاص بالمنتجات الجلدية والحقائب والأحذية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بسرد شروط الدعم الريفي للنساء ونحن إلى ذلك قمنا أيضا بسرد طريقة التسجيل في دعم ريف للنساء وأيضا تعرفنا على المستندات والأوراق التي يجب أن يتم تقديمها للحصول علي دعم ريف وقمنا بذكر القطاعات المستهدفة في الدعم الريفي للأسر المنتجة.