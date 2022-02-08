نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022 والبدلات للضباط والأفراد في المقال التالي
كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022 هو أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء السعودية، حيث نجد ان هناك عدد كبير من العساكر والافراد الذي ينتمون الى وزارة الداخلية السعودية ويقوموا بتأدية عملهم الذي يمثل أهمية كبيرة كونه من أهم القطاعات والمؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وقد تم تحديث سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية من قبل الحكومة السعودية بقرار من رئاسة الوزراء خلال الفترة الماضية، كم سلم رواتب الدفاع المدني السعودي 2022 /1443 الجديد مع البدلات قيمة راتب جندي الدفاع المدني وهو سلم الرواتب الذي يتضمن قيمة الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية وغيرها من المكافآت، وإليكم من خلال هذه السطور تفاصيل سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 2022.
كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022
تتعدد الدرجات والمراتب التي يضمها سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية بشكل كبير، حيث تختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين والعسكريين في وزارة الداخلية بناءً على الدرجة والرتبة التي ينتمي اليها العسكري، فنجد ان رواتب العاملين في ديوان وزارة الداخلية السعودية تخضع لسلم رواتب العسكريين سواء من الافراد او الضباط، حيث يتقاضى كل شخص ينتمي الى الديوان راتب أساسي تزداد قيمة هذا الراتب بناء على الدرجة والمرتبة وزيادة الخبرة الخاصة بالأفراد، فنجد ان قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين الخاصة بالأفراد في ديوان وزارة الداخلية السعودية تتراوح ما بين 3220 وحتى 12255 ريال سعودي، أما عن سلم الرواتب الخاص بالضباط في وزارة الداخلية يتراوح ما بين 7590 ريال سعودي وحتى 28690 ريال سعودي.
سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 2022
|نوع الدرجة
|رتبة ملازم
|ملازم أول
|رتبة نقيب
|رائد
|رتبة مقدم
|عقيد
|رتبة عميد
|رتبة لواء
|الدرجة الأولى
|7590
|8835
|10600
|13515
|14645
|16520
|18805
|21390
|الدرجة الثانية
|7970
|9275
|11095
|13780
|15115
|17110
|19455
|22120
|الدرجة الثالثة
|8350
|9715
|11590
|14045
|15585
|17700
|20105
|23580
|الدرجة الرابعة
|8730
|10155
|12085
|14310
|16055
|18290
|20755
|23580
|الدرجة الخامسة
|9110
|10595
|12580
|14575
|16525
|18880
|21405
|24310
|الدرجة السادسة
|9490
|11035
|13075
|14840
|16995
|19470
|22055
|25040
|الدرجة السابعة
|9870
|11475
|13570
|15105
|17465
|20060
|22705
|25770
|الدرجة الثامنة
|10250
|11915
|13835
|15370
|17935
|20650
|23355
|26500
|الدرجة التاسعة
|10630
|12355
|14100
|15635
|18405
|21240
|24005
|27230
|الدرجة العاشرة
|11010
|12795
|14365
|15900
|18875
|21830
|24655
|27960
|الدرجة الحادية عشر
|11390
|13235
|14630
|16165
|19345
|22420
|25305
|28690
|الدرجة الثانية عشر
|11770
|13675
|14895
|16430
|19815
|23010
|25955
|الدرجة الثالثة عشر
|12150
|14115
|15160
|16695
|20285
|23600
|الدرجة الرابعة عشر
|12530
|14555
|15425
|16960
|20755
|الدرجة الخامسة عشر
|12910
|14995
|15690
|17225
سلم رواتب الأفراد بديوان وزارة الداخلية 2022
بدلات ديوان وزارة الداخلية 2022
|نوع الرتبة
|الدرجة الأولى
|الثانية
|الدرجة الثالثة
|الرابعة
|الدرجة الخامسة
|السادسة
|الدرجة السابعة
|الثامنة
|الدرجة التاسعة
|العاشرة
|رتبة جندي
|150
|250
|300
|400
|630
|750
|880
|1000
|1200
|1400
|رتبة جندي أول
|190
|290
|350
|450
|680
|800
|930
|1050
|1250
|1450
|رتبة عريف
|230
|330
|400
|500
|730
|850
|980
|1100
|1300
|1500
|رتبة وكيل رقيب
|270
|370
|450
|550
|780
|900
|1030
|1150
|1350
|1550
|رتبة رقيب
|310
|410
|500
|600
|830
|950
|1080
|1200
|1400
|1600
|رتبة رقيب أول
|350
|450
|550
|650
|880
|1000
|1130
|1250
|1450
|1650
|رتبة رئيس رقباء
|390
|490
|600
|700
|930
|1050
|1180
|1300
|150
رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية والعلاوات
ينظم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية قميه الراتب الأساسي الذي يحصل عليه كل موظف نظير عمله بشكل شهري، بالإضافة الى العلاوات السنوية التي يتم تقديمها للموظفين من الافراد والضباط والتي تختلف قيمتها باختلاف الدرجة والرتبة التابع لها الموظف، حيث تعتبر العلاوة السنوية هي قيمة مالية مستحقة الأشخاص يتم زيادتها بناء على خبرة الموظف والدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب، حيث يحصل العسكريين على علاوة فنية بناء على العلاوات الفنية الخاصة بالعسكريين والتي يتم تحديدها مسبقا من قبل الحكومة السعودية.
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