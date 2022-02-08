الآن رابط وخطوات التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين smp.edu.sa والشروط اللازمة للقبول

رابط وخطوات التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين شهدت الساعات الأخيرة الاعلام عن طرح برنامج المعهد السعودي التقني للتعدين وهو البرنامج الذي ينتهي بالتوظيف في العديد من الوظائف الهامة الملتحقين بالبرنامج، والذي يتم توفيره بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول، حيث يتمكن الأشخاص الذين يجتازوا التدريب في برنامج المعهد السعودي التقني للتعدين من العمل في اكبر المصانع الكبرى في مجال التعدين في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الاطار يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على تفاصيل التسجيل في هذه الوظائف، وسوف نطرح من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين وما هي الشروط المطلوبة.

رابط وخطوات التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم في وظائف وبرنامج المعهد السعودي التقني للتعدين للحصول على الوظائف لمجتازي البرنامج، على أن يتم التقديم الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا يتم الولوج مباشرة الى المعهد السعودي التقني للتعدين من خلال هذا الرابط https://web.smp.edu.sa/home-ar/.

يتم اختيار ايقونة التقديم في البرنامج المطروح عبر الموقع.

ادخال كافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح عبر الموقع.

عقب التأكد من ادخال جميع البيانات بشكل صحيح يتم اختيار ايقونة التقديم ليتم ارسال الطلب.

مزايا التقديم التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

مكافأة شهرية

بدل سكن وبدل مواصلات

تأمين طبي

التسجيل في التأمينات الاجتماعي

موعد التقديم في البرنامج

موعد التقديم للتدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين 6 فبراير متاح حاليا موعد نهاية رفع البيانات في يوم السبت الموافق 18/7/1443هـ 19/2/2022م

شروط التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لكي يتم التسجيل والقبول في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين، والتي تم تحديدها رسميا من قبل المعهد والمعلن عنها خلال الأيام الأخيرة، حيث جاءت هذه الشروط والضوابط على النحو التالي.