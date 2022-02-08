بايدن: نعمل مع ألمانيا للتوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى، أمس الإثنين، على هامش لقاء مع المستشار الألمانى أولاف شولتس فى المكتب البيضاوى، أن الحلفاء أوضحوا أنهم مستعدون لمواصلة المحادثات بحسن نية مع روسيا.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة، وألمانيا "تعملان بخطى ثابتة لردع العدوان الروسى".

ووصف الرئيس بايدن اجتماعه فى البيت الأبيض مع المستشار الألمانى بالـ "مثمر للغاية" وأن المناقشات حول "ردع التهديدات الروسية ضد أوكرانيا" كانت على رأس جدول أعمالهما.

وأشار بايدن إلى أن الحلول الدبلوماسية التى تسعى إليها واشنطن وبرلين والحلفاء "هى أفضل طريقة للمضى قدمًا لجميع الأطراف ونحن نتفق معًا، بما فى ذلك بشأن الأفضل بالنسبة لروسيا من وجهة نظرنا".

وتابع بايدن "لقد أوضحنا بشكل كامل أننا مستعدون لمواصلة المحادثات المهمة بحسن نية مع روسيا، وكانت ألمانيا أيضًا رائدة فى الدفع نحو خفض التوترات وتشجيع الحوار من خلال صيغة نورماندى".

وحذّر الرئيس الأمريكى من أنه "إذا كانت روسيا ستتخذ قرارًا بغزو أوكرانيا مرة أخرى، فنحن مستعدون بشكل مشترك وكل أعضاء الناتو على استعداد".

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه ناقش مع المستشار الألمانى أولاف شولتس الحفاظ على تحالف وثيق وتطوير "حزمة قوية من العقوبات التى تبرز بوضوح التصميم الدولى وتفرض عواقب سريعة وخطيرة إذا انتهكت روسيا سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وعبر بايدن عن امتنانه لألمانيا قائلًا "أشكر ألمانيا وجميع شركائنا الآخرين فى أوروبا الشرقية والاتحاد الأوروبى على عملهم فى هذا الجهد الموحد".

وتعهد الرئيس الأمريكى بوقف مشروع "نورد ستريم 2" إذا غزا الروس أوكرانيا قائلًا إنه "إذا هاجمت روسيا، فهذا يعنى عبور الدبابات أو القوات حدود أوكرانيا مرة أخرى، فعندئذ لن يكون هناك نورد ستريم 2"، متابعا "إننا سننهى ذلك".

وردًا على سؤال صحفى حول استطاعة الولايات المتحدة إيقاف المشروع فى الوقت الذى لا تسيطر عليه فيه، قال بايدن "أعدك أننا سنكون قادرين على القيام بذلك"، وحث بايدن الأمريكيين الموجودين فى الوقت الراهن داخل أوكرانيا على مغادرة البلاد تحسبًا لغزو روسى محتمل واصفًا ذلك بأنه "سيكون من الحكمة مغادرة البلاد".

وأوضح بايدن فى هذا الصدد "إننى أتحدث عن الأمريكيين المتواجدين هناك .. إننى أكره أن أراهم عالقين فى مرمى النيران"، مؤكدًا أنه لا يزال على غير علم ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيعطى الأمر بغزو أوكرانيا قبل نهاية الشتاء أم لا فى ظل "تجمد الأرض فى كييف".

وشدد بايدن " على بوتين إدراك أنه سيكون خطأ فادحا بالنسبة له إذا انتقل إلى أوكرانيا، حيث سيكون التأثير على أوروبا وبقية العالم مدمرا، وسيدفع ثمنًا باهظًا". وحذّر الرئيس الأمريكى من أن تأثير مثل هذا الغزو سيكون محسوسًا "فى جميع أنحاء العالم ليس فقط على الأوروبيين والروس ولكن أيضًا على الأمريكيين إلى حد ما".

وقال بايدن إن روسيا لا يزال بإستطاعتها خفض التصعيد فى الأزمة الحالية مع أوكرانيا. ولفت الرئيس الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة تدرس كيف يمكنها مساعدة أوروبا بإمدادات الطاقة البديلة فى حالة الصراع مع روسيا نظرًا لأن المنطقة الأوروبية تعتمد على الغاز الروسى.

وأشار بايدن أثناء مؤتمر صحفى مشترك فى البيت الأبيض مع شولتز "أولًا وقبل كل شيء، نحن نبحث عن فرص لتعويض فقدان الغاز الطبيعى المسال من روسيا".

من جانبه، قال المستشار الألمانى أولاف شولتز إن "روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا قامت بغزو أوكرانيا". مضيفا "نحن فى وضع صعب للغاية ... هناك تهديد عسكرى لأوكرانيا، ولا يمكننا التزام الصمت حيال ذلك".

وأشار المستشار الألمانى "نرى عددًا من القوات على طول الحدود الأوكرانية وهذا يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا ولهذا السبب من المهم أن نتحرك معًا ونقف معًا و افعلوا ما يلزم معًا".

وشدد شولتز على أنه "نحن صوت واحد ونفعل الأشياء معًا وقد أوضحنا أنه إذا كان هناك عدوان عسكرى ضد أوكرانيا، فسيتطلب ذلك عواقب وخيمة اتفقنا عليها سويًا".

وأثنى شولتز على العمل المكثف للحلفاء "للتحضير لعقوبات محتملة معًا" قائلًا فى الوقت نفسه "لا نريد أن نبدأ بمجرد وقوع عدوان عسكرى ضد أوكرانيا".