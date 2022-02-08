الحكومة اليونانية تقيل وزيرا بعد "الإشارة غير المقبولة"

أقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، وزير الزراعة، الاثنين، بعد أن ظهر الأخير في مقطع مصور وهو يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب، كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.
وقال بيان حكومي إن ميتسوتاكيس تحدث إلى الوزير سبيليوس ليفانوس، ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة".
واضاف البيان أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.
والتقط المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في أسبرطة جنوبي اليونان.
وفي الاجتماع، سمع رئيس البلدية، وهو مسؤول حكومي سابق، عندما كان حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في السلطة خلال الفترة من 2004 إلى 2009، وهو يقول إن الحزب كان بإمكانه الفوز في انتخابات 2007 رغم الصعاب "من خلال تقديم أكياس (من المال) لتعويض" الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب اليونان قبل أسابيع مما أدى لمقتل عشرات الأشخاص.
وظهر ليفانوس في المقطع وهو يضحك ويقول إنه سيكون من الصعب مضاهاة هذا "الإنجاز الأسطوري".
خلال زيارته لأسبرطة، أعلن الوزير عن دفع تعويضات للمزارعين الذين عانوا من تلف المحاصيل بسبب الصقيع.
وتولى ميتسوتاكيس قيادة الحزب عام 2016 ولم يكن عضوا في حكومة 2004-2009. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية اليونانية المقبلة العام القادم.
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