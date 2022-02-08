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عمر شويل - جدة قرض كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة - ثقفني
قرض كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد القروض التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي بمبالغ تمويلية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية لجميع العملاء ، كما عملت الشركة السعودية للتمويل علي توفير هذا المنتج بصيغة إسلامية ، وذلك نظراً لإدراك الشركة لحاجة السوق السعودي والمواطنين لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
مزايا القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
- الشركة السعودية للتمويل أحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية .
- تعمل الشركة علي توفير حلول تمويلية تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين.
- تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي لقطاع الأفراد بالمملكة بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنه الاستفادة من هذا القرض الشخصي.
- توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.
- طالب التمويل من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، يمكنه الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب الشهري.
- يمكن للعميل الاستفادة من خلال هذا القرض بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي الشركة حتي 60 شهر.
- إجراءات سريعة وسهلة من الشركة السعودية للتمويل لجميع العملاء للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على هذا المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.
- قرض الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل .
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك إذا كان طالب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي بالمملكة.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص أو من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة ، وذلك للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
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