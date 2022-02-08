قرض كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة

قرض كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد القروض التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي بمبالغ تمويلية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية لجميع العملاء ، كما عملت الشركة السعودية للتمويل علي توفير هذا المنتج بصيغة إسلامية ، وذلك نظراً لإدراك الشركة لحاجة السوق السعودي والمواطنين لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

مزايا القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل أحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية .

تعمل الشركة علي توفير حلول تمويلية تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين.

تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي لقطاع الأفراد بالمملكة بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنه الاستفادة من هذا القرض الشخصي.

توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

طالب التمويل من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، يمكنه الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب الشهري.

يمكن للعميل الاستفادة من خلال هذا القرض بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي الشركة حتي 60 شهر.

إجراءات سريعة وسهلة من الشركة السعودية للتمويل لجميع العملاء للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على هذا المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.

قرض الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل