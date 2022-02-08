ادخل واستعلم وشوف اسمك في حافز شهر فبراير وموعد وشروط التقديم

ينتظر الكثير من مستفيدي مستحقي دعم حافز عن موعد الإعلان عن صرف دعم حافز لشهر فبراير الحالي فقد أعلنت وزارة التنمية البشرية أن موعد حافز الشهري لشهر فبراير سوف يكون يوم 6 فبراير 2022، حيث تسعى وزارة الموارد والتنمية البشرية المتمثلة في صندوق هدف إلى مساعدة الشباب في جميع أنحاء المملكة، ولهذا تقدم الكثير من المبادرات وبرامج الدعم، التي تساعد في تهيئة الشباب وتدريبهم بعد تخرجهم، لبيئة العمل، وإعانتهم حتى حصولهم على عمل، حيث أنشأ صندوق التنمية برنامج حافز وهو أحد أكبر وأهم البرامج الداعمة للشباب في سعيهم للبحث عن وظيفة والحصول على عمل، حيث يقدم برنامج حافز للشباب مبلغ مالي شهري للمساعدة في المعيشة، حتى يحصلوا على عمل مناسب، ومن خلال مقالي نوضح كيفية الاستعلام عن صرف دعم حافز واستحقاق المتقدمين للحصول على الدعم، ونوضح كذلك الشروط والآليات للحصول على الدعم وكيفية التقديم للدعم، ومن يتم قبول أوراقه وأحقيته فى الحصول على الدعم يتم قبوله في البرنامج ويتم صرف الدعم في حسابهم البنكي.

آلية الحصول على دعم حافز:

فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن واجب توافرعدة شروط يجب توافرها،وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم جنسيته سعودي.

يجب عليه أن يقيم في بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم

يشترط للحصول على دعم حافز ان تتوفر فيه القدرة على العمل والبحث المستمر عن وظيفة، وحصور دورات تدريبية.

يشترط للحصول على دعم حافز أن يحضر جميع مقابلات العمل، ويقبل بعروض العمل المناسبة.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 20 عاماً حتي 35 عاماً.

يشترط للحصول على دعم حافز أن لا يكون موظف بإحدى القطاعات العامة أو الخاصة.

يشترط للحصول على دعم حافز ان يكون غير مستحق لأي معاش تقاعدي.

من الأفضل أن يكون المتقدم ليس لديه نشاط تجاري.

أن يكون الشخص المتقدم ليس بأي مرحلة تعليمية.

يشترط للحصول على دعم حافز ان يكون ليس لديه دخل ثابت مخصص.

كيفية التسجيل في دعم حافز:

ادخل على الرابط الالكتروني لبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

اختيار باحث عن العمل من القائمة الرئيسية.

اختيار مربع يسمى مستخدم جديد.

ثم تقوم بتحديد نوع الهوية سواء غير سعودي أو سعودي أو سعودية.

تسجيل كل المعلومات المطلوبة، كما هو مطلوب في المستندات الرسمية.

يتم تسجيل بيانات الطلب الخاص بالشخص وطباعتها.

طريقة اخرى للتسجيل فى دعم حافز:

ادخل على الرابط الالكتروني لموقع طاقات البوابة الوطنية.

عليك بالضغط على اختيار ايقونة تسجيل جديد وبعدها تحديد هوية المتقدم الوطنية.

أن يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول (الاسم – رقم الجوال – تاريخ الميلاد- يصلك رسالة من خلال هاتفك – تفيد برمز التحقق وتقوم كتابتها فورا في الخانة التي أمامك).

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة

الموافقة على الشروط والأحكام

مراجعة البيانات المدخلة بشكل صحيح حتى يتمكن من الحصول على دعم حافز.

في حال كان لديك سؤال أو إستفسار فعليك بالتواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم 92002030١ رقم موحد لخدمة العملاء.

كيفية الإستعلام عن حافز برقم الهوية: