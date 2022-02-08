نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد ورسوم دخول حديقة الزهور دبي 2022 في المقال التالي
مدينة دبي من أجمل المدن العربية التي تمتلك مجموعة مميزة من المناطق السياحية الرائعة، وتعد من أشهر المزارات السياحية في الشرق الأوسط حيث تضم العديد من المعالم الحضارية أشهرها حديقة الزهور التي تعطي للزوار فرصة مميزة للاستمتاع بفعاليات المرح والأنشطة الممتعة بالحديقة.
أين تقع حديقة الزهور دبي
تقع حديقة الزهور في محيط دبي لاند بالإمارات العربية المتحدة جنوب حي البرشاء وتعد من الوجهات السياحية المفضلة للأطفال والكبار كما تضم ملايين الأنواع من الزهور الرائعة لذلك تعرف بإسم حديقة دبي المعجزة لكونها لوحة فنية رائعة للمدينة.
رسوم دخول حديقة الزهور دبي 2022
تم افتتاح حديقة الزهور دبي عام 2013 وشهدت العديد من عمليات التجديد خلال السنوات الماضية لتصبح الآن من أشهر المعالم السياحية في مدينة دبي بعد برج خليفة كما افتتحت الحديقة أبوابها للزائرين مرة أخرى بعد تجديدها في عام 2020 وتبلغ قيمة رسوم دخول الحديقة:
- تبلغ قيمة الرسوم للأشخاص فوق ال12 عام 40 درهم إماراتي.
- الأطفال من عمر ثلاث سنوات حتى 12 عام 30 درهم إماراتي.
- الدخول مجاني للأطفال الصغار الأقل من ثلاث سنوات.
مواعيد حديقة الزهور دبي 2022
تستقبل حديقة الزهور الزوار في جميع أيام الأسبوع، وقد وضعت مواعيد مختلفة لكي تناسب الجميع:-
- يبدأ الزوار في التوافد إلى الحديقة منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً،
- في جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة.
- أما في بعض أيام الأسبوع تستقبل الحديقة الزوار حتى الساعة الحادية عشر مساءً،
- وذلك في يوم الخميس والثلاثاء والجمعة.
الأنشطة التي يمكنك القيام بها في حديقة الزهور
- تتميز الحديقة بروعة المناظر الخضراء بها لذلك يمكنك التقاط الصور التذكارية في منطقة هرم الزهور الرائعة.
- تضم الحديقة عدد من المسارات المُصممة على الطراز الحديث وتأخذ أشكال القلوب الملونة لمحبي التجول والاستمتاع بالعطور الجميلة للزهور في الحدائق.
- لا تفوت فرصة مشاهدة جدار الأزهار الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في الحديقة حيث يتسم بالتصميم الهندسي الضخم، ويعد أطول حائط للزهور في العالم.
- يوجد بالحديقة مجموعة مميزة من المتاجر لمحبي التسوق وشراء بعض الاحتياجات الخاصة أثناء التواجد بالحديقة.
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