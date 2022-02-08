شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

يعد بنك التسليف من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم للمواطنين القروض المالية وخدمات تمويل المشروعات، ومن أهم الخدمات التي يرعاها البنك خدمة قرض الأسرة التي تستهدف أصحاب الحرف اليدوية لتمويل مشاريع العمل الخاصة بهم، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن شروط الحصول على قرض الأسرة وكيفية التقديم بطلب الحصول عليه لتنفيذ مشروع شخصي، وتقديم إعانات مالية لأصحاب الحرف والأسر محدودة الدخل ومساعدتهم في بداية حياة جديدة.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

حدد البنك مجموعة من الشروط للحصول على قرض الأسرة من قبل المتقدمين وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

قبول الطلب للمتقدمة متوقف على الحالة الاجتماعية لها إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال.

ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعين عاماً.

يتم إحتساب المتقدم الأقل من 24 عام من ضمن أفراد الأسرة ويشترط أن يكون أعزب.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 200 ريال سعودي.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على القرض.

خطوات التقديم على قرض الأسرة من بنك التسليف

أتاح بنك التسليف خدمة التقديم على قرض الأسرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية:-

أولا عليك الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإجتماعية.

قم بالدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم خيار النفاذ الوطني الموحد.

اختر قسم المنتجات ثم تحديد منتجات الأفراد وإختيار التمويل الإجتماعي.

اضغط على خيار تمويل الأسرة لبداية الخدمة.

أدخل البيانات المطلوبة لإتمام الخدمة وتتمثل في إسم المتقدم ورقم الهوية والعنوان الشخصي وإسم المهنة.

بعد إدخال جميع البيانات يرجى التأكد من صحتها ثم الضغط على إقرار.

اضغط على حفظ البيانات لتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتقييد الطلب.

الفئات المستحقة للقروض من بنك التسليف

أعلن البنك عن الفئات المستهدفة من خدمة القروض المالية والتمويل: