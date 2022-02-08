نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى الاجازه المطوله القادمة 2022 /1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ التساؤل من قبل الطلاب وأولياء الأمور أيضًا عن متى الاجازه المطوله القادمة خلال الفصل الجاري رغبةً في التعرف على المواعيد المُقررة للإجازات، حيث بدأ العام الدراسي في أغسطس الماضي، وشهد هذا العام مجموعة من التغيرات والتحديثات التي جميعها في مصلحة طلاب المملكة، حيث تم إضافة فصل ثالث لكي تزداد أيام الدراسة الفعلية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص العام الجاري.

متى الاجازه المطوله القادمة

أن الموعد المقرر للإجازة المطولة القادمة خلال الفصل الجاري وهو الثاني ستكون في 23 فبراير وهي الإجازة الأخيرة خلال هذا الترم، حيث بدأ الفصل بالفعل في 5 ديسمبر لجميع المراحل التعليمية وبشكل حضوري مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم من انتقال العدوى،

آلية الاختبارات النهائية للترم الثاني

أن الآلية الخاصة بالاختبارات التي حددتها وزارة التعليم السعودي هي حضوري لكافة الفئات بعد اعتماد عودتهم حضوريًا لكافة المراحل بعد انقطاع دام لعام ونصف، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ومنع الكثير من الأمور التي تحدث في المدارس للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الطلاب، كما أعلنت عن نماذج تشغيلية بالتزامن مع العودة الحضوري للطلاب لمختلف المراحل.

موعد نهاية الفصل الثاني

بدأ الترم الثاني في 5 ديسمبر الماضي لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية، حيث وضعت الوزارة خطة تشغيلية للمدارس مؤخرًا وأعلنت عن عودتهم بشكل حضوري، حيث دام انقطاع الابتدائي ورياض الأطفال ما يُقارب من عام ونصف ومع عودتهم الحضورية يتم اتباع جميع الإجراءات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، إلى جانب استمرارية المنصات الإلكترونية للطلاب الغير قادرين على العودة مرة أخرى مثل ذويهم.

بداية الفصل الثالث

هذا الفصل سيبدأ في 20 مارس القادم وهو الفصل الأخير وسوف يحصل خلاله الطلاب على إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر التي ستوافق يوم 25 أبريل لجميع المراحلالتعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الفصل الثاني وهو الذي يحصل على ثلاث إجازات مطولة، ولكن ظهرت بعض الشائعات منذ فترة تنوه إلى إلغاء الفصل الثالث ولكن وزارة التعليم لم تستجيب لتلك المطالب والشائعات.