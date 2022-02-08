نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام بالأردن ذكور وإناث مديرية الأمن العام شروط وخطوات التقديم psd.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان مديرية الأمن العام رابط التقديم بطلب تجنيد الأمن العام بالأردن، للإلتحاق بالوظائف العسكرية للذكور والإناث، والتعرف على رابط وخطوات وشروط التقديم للراغبين في الإلتحاق بوظائف مديرية الأمن العام 2022 الأردنية، حيث أعلنت مديرية الأمن العام قطاع شؤون الأفراد عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بنظام التجنيد بقطاع المديرية بالصبغة العسكرية، وذلك لمن توافرت بهم شروط التوظيف في الوظائف المتاحة، ونوضح رابط وشروط التقديم لوظائف التجنيد بالأمن العام الأردني.

المهن المطلوبة بتجنيد الأمن العام الأردني 2022

أوضح الإعلان الذي أصدرته مديرية الأمن العام بالأردن، تفاصيل مهن تجنيد الأمن العام المطلوبة للذكور والإناث، وكذلك المؤهلات الدراسية والتي هي على النحو التالي:-

تجنيد الأمن العام للذكور والإناث بالصبغة العسكرية مديرية الأمن العام على مهن:-

مسلح مع اشتراط الحصول على شهادة (البكالوريوس أو الدبلوم (شامل ناجح)، أو توجيهي ناجح فما دون).

مهنة سائق وهي مخصصة لتجنيد الذكور فقط، مع اشتراط الحصول على شهادة التوجيهي ناجح فما دون.

شروط التجنيد بالأمن العام الأردني

الجنسية الأردنية.

التقديم لمواليد 1/1/1996 فما بعد، على أن لا يزيد عمر المتقدم حتى 31/12/2022 عن 27 عام.

يشترط أن تكون المتقدمة بالنسبة للإناث عزباء.

أن لا يقل طول المتقدمين من الذكور عن 168 سم وطول الإناث عن 160 سم مع تناسب الطول مع الوزن.

شرط اللياقة الصحية.

حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.

عدم سبق الخدمة في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو الجيش العربي.

رابط وخطوات تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام WWW.psd.gov.jo.

مليئ البيانات المطلوبة في الطلب على أن يتحمل المتقدم مسئولية ما أدخله من بيانات وتقوم المديرية بتدقيق المعلومات فيما بعد.

تعبئة الطلب يتم لمرة واحدة وفي حالة تكرار ارسال الطلب يعتبر لاغياً.

تبيان المؤهل العلمي المتحصل عليه المتقدم سواء شهادة البكالوريوس أو التوجيهي أو الدبلوم.

موعد التقديم لتجنيد الأمن العام الأردني

يبدأ التقديم لمهن التجنيد بالأمن العام الأردني، خلال الفترة من الأثنين 7 فبراير 2022 وحتى نهاية دوام يوم الأثنين 28 من نفس الشهر، على أن لا يتم النظر لطلبات التقديم التي ترد بعد المواعيد المحددة.

ومن المقرر أن يتم ابلاغ صاحب الطلب، بموعد ومكان المقابلة من خلال ارسال رسالة قصيرة إلى الهاتف المحمول المسجل في طلب التقديم، كما يجب أن يلتزم المتقدم بالتسجيل وفقاً للتحصيل العلمي المتحصل عليه، وعدم التسجيل في أكثر من تسجيل علمي، حيث سيتم الغاء الطلبات التي ترد في أكثر من تحصيل ولن يتم النظر إليها.

كما يمكن لمن سبق له التقدم بطلب تجنيد العام الماضي 2021، ولم يقم بإستكمال طلب تجنيده لدى مديرية الأمن العام، أن يقوم بالتقدم بطلب تجنيد جديد إذ يكون الطلب القديم لاغياً.

الوثائق المطلوبة في طلب تجنيد الأمن العام