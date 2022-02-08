الخارجية الأمريكية: حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا يحدث من فراغ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، إن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية "لا يحدث من فراغ"، وإنما يجرى فى سياق ما قامت به روسيا بالفعل فى عام 2014 "بغزو أوكرانيا، والاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وخلق صراع فى دونباس مستمر حتى يومنا هذا".





ودعا "بلينكن" -فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- إلى ما أسماه التعامل مع الحقائق "فى سياق التاريخ وللتأكد من أننا مستعدون بشكل كامل"، معتبرًا أن خطاب بلاده الحالى فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية "ليس إثارة للقلق، وإنما هذه هى الحقائق ببساطة". وأضاف "بلينكن" أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قراراً بشأن غزو أوكرانيا، "لكنه وضع الإمكانات فى حال قرر ذلك التصرف بسرعة كبيرة ضد أوكرانيا وبطرق ستكون لها عواقب وخيمة على أوكرانيا". وحذّر "بلينكن" من أن "مثل هذا العدوان ضد أوكرانيا من شأنه أن يقوض المبادئ الأساسية التى تم ترسيخها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة والتى قد ساعدت فى حماية الأمن والاستقرار والسلام والازدهار فى أوروبا وخارجها منذ ذلك الحين".

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