طريقة عمل الملوخية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل الملوخيه، الملوخية ضمن قائمة الأكلات المفضلة المشهورة في الوطن العربي بشكل كامل، ولها أكثر من طريقة لتحضيرها فنجد: الملوخية المصرية، الملوخية الناشفة، الملوخية بالأرانب، الملوخية بالفراخ، الملوخية باللحمة، ولكن أشهر الأنواع انتشاراً هي الملوخية المصرية بالطشة المصرية، وهناك أقاويل على أن الملوخية أكلة موجودة منذ عهد المصريين القدماء.

طريقة عمل الملوخية المصرية

الملوخية المصرية تعتبر من أكثر طرق الملوخية شهرة، فهي تتميز بوجود طشة الثوم التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ ورائحة جذابة، فيتم تحضيرها بالمكونات التالية:

المقادير:

مقدار نصف كيلو ملوخية مفرومة.

ماء حسب الحاجة.

مقدار ملعقة كبيرة ونصفها من الثوم المفروم الناعم.

مقدار ملعقة كبيرة ونصفها من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ملح وفلفل حسب الاحتياج.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة التحضير:

أول خطوة نضع الملوخية في وعاء على النار ونضيف عليها الماء بالتدريج ونقلب الملوخية لتصل للقوام المطلوب المتوسط ما بين الثقيل والخفيف.

بعد ذلك نضيف مكعب مرقة الدجاج، ونترك الملوخية على النار حتى الغليان مرة واحدة ونرفعها من على النار.

نحضر مقلاة على النار ونضيف لها الثوم المفروم والسمن ونقلب المكونات جميعها لتأخذ اللون الذهبي.

ثم نضع الكزبرة على الثوم ونقلب حتى يأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نضع الملوخية على الخليط السابق ونقلبها ثم نضيف الملح ونقلب.

في النهاية نصيب الملوخية في أطباق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الملوخية الناشفة

المقادير: