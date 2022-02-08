طلب مساعدة محمد بن راشد أل مكتوم mbrch.gov.ae والذي قام بإنشاء المؤسسة الخيرية التي تقوم بتقديم الخدمات اللازمة للشعب الإماراتي وجميع الشعوب التي تتقدم لطلب المساعدة من كافة الجنسيات، حيث يقوم جلالة الملك بتقديم الدعم اللازم والإغاثات المطلوبة للفقراء والمنكوبين وراغبي الدعم العاجل الذين يتقدموا بطلبات الحصول عليه من المؤسسة الخيرية، وتقوم بفتح باب التسجيل وطلب الدعم في أوقات محددة ويتم دراسة الطلبات وتحديد ألية الرد عليها بعد التأكد من البيانات والمعلومات.

طلب مساعدة محمد بن راشد أل مكتوم mbrch.gov.ae تواصل مع الديوان الملكي الاماراتي

يكون جلالة الملك من أكثر الحكام كرما في الخليج العربي حيث يكون له الأيادي البيضاء بالعديد من المشروعات الخيرية والتي يتم تخصيصها من الأموال الخاصة بأموال الزكاة أو المال الخاص بجلالته والذي يتقدم به لمساعدة أصحاب الحاجات، ويتقدم بطلبات الدعم المالي إلى المؤسسة ملايين من جميع دول العالم، وكان لها العديد من الإنجازات والمساعدات المعلنة والخفية، وتم تقديم العلاجات اللازمة للمرضى وإنشاء المؤسسات العلاجية والتعليمية في عدد كبير من دول العالم.

كيفية الحصول على دعم المؤسسة الخيرية لعائلة آل مكتوم

يجب أن يكون المتقدم من الموجودين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، شخص إماراتي أو وافد إليها.

وتقوم المؤسسة بقبول طلبات المساعدة من دول التعاون الخليجية.

يتم قبول طلب الوافد المتزوج من امرأة إماراتية.

وأيضا يتم قبول الوافدة الغير إماراتية المتزوجة من إماراتي.

كيفية وموعد الرد على الطلبات

يقوم الموقع والمنصة الخيرية باستقبال كافة الطلبات بالشكل الإلكتروني أو عبر البريد الخاص به، ويتم دراسة كافة الطلبات على أن يتم الرد خلال اسبوعين، وأعلن المكتب الخاص بالمؤسسة عدم قبول أو الرد على أي طلب تنقصه المعلومات أو الوثائق الثبوتية التي تعلن عن معلومات صاحب الطلب، وتتزايد التلاعبات وطلب الدعم لغير المستحقين لذلك يحرص على تقديمه فقط لمن يستحق.

أنواع المساعدات المقدمة أوراق ومتطلبات التقديم على المساعدة يتم طلب الحصول على مساعدة مالية عاجلة لسداد الديون.

الحصول على مستلزمات طبية أو أطراف صناعية عاجلة لتساعد على العيش والكسب بكرامة.

مساعدة مالية لبناء أو ترميم منزل.

استكمال الدراسة لغير القادرين.

طلبات الحصول على علاج داخل الإمارات. يتم تسجيل رقم الجوال الخاص برب الاسرة أو المتقدم لتسهيل التواصل.

يقوم بإرسال رقم الهوية الوطنية.

يتم الحصول على إقامة مسارية للوافدين.

تكون الوثائق سارية وحديثة.

كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية