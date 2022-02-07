متاااح ً رابط نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي في العراق، تستمر الآن عمليات البحث عن نتائج القبول الموازي، وذلك رغبة من جميع الطلاب في معرفة تلك النتائج الهامة التي يمكن الاستعلام عنها بشكل الكتروني عن طريق موقع وزارة التعليم العالي التي تتيح حصول جميع الطلبة في كافة محافظات الجمهورية عن النتائج الخاصة بهم والتي تعد من أهم النتائج في العراق، وذلك لأنها تعد بوابة الدخول إلى الجامعات العراقية المختلفة وذلك حسب تقدير كل طالب ومجموع الدرجات الخاص به وذلك في جميع الشعب، ونتعرف معا أعزائي الطلاب على الخطوات اللازمة من أجل التعرف على هذه النتائج إلكترونيا.

نتائج القبول الموازي في العراق

لا زال الطلاب يبحثون عن نتائج القبول الموازي وذلك في جميع المحافظات العراقية بلا استثناء، حيث يتيح موقع وزارة التعليم العالي استعلام الطلاب عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة والتعرف على الكلية أو المعهد الذي تم القبول به وذلك لجميع الشعب المتاحة في العراق، حيث يتم الحصول على تلك النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب والذي يقوم بكتابته في الخانة المخصصة له مع الالتزام بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون وجود أي أخطاء حتى لا تتعطل عميلة الحصول على النتيجة، حيث سهلت وزارة التعليم العالي استخراج هذه النتائج من المنزل كما أنها أتاحت معرفة الطالب للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات المختلفة سواء لشعبة الأدبي أو لشعبة العلمي أو لشعبة التطبيقي أو لشعبة الاحيائي أو النسوي، وإليكم خطوات معرفة النتيجة في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يمكن الآن وبكل سهولة التعرف على النتائج بجميع المحافظات عن طريق اتباع الخطوات التالية ..