psd gov jo تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022 عبر موقع المديرية الرسمي

تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل الكثير من المواطنين الأردنيين هو رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل مديرية الامن العام الاردنية عن كافة التفاصيل الخاصة بموعد التقديم والرابط الخاص بالتقديم والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة، حيث أن الوظيفة متاحة لكلا الجنسين، والوظيفة المتاحة هي وظيفة “مسلح” حسب ما تم الإعلان عنه، والجدير بالذكر أن التقديم متاح بداية من يوم 1 فبراير 2022 على أن يستمر حتى يوم 28 فبراير من العام الجاري 2022، وللتعرف على تفاصيل التقديم في الوظائف المتاحة في مديرية الامن العام الارنية تابعو الفقرات التالية.

تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022

لقد تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم لقوم ب تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022، والشروط هي:

يجب ان يكون المواطن او المواطنة المتقدمين للوظيفة اردنيين الجنسية.

يجب ان لا يتعدى عمر المتقدم السابعة والعشرون عامًا.

ان تكون المتقدمة عزباء، للنساء فقط.

أن لا يقل الطول عن 168 سم للرجال، و 160 سم للنساء.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

أن يكون حاصل على شهادة حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة ورابط تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022

لقد تم الاعلان ان التقديم يكون من خلال رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022، اما عن المستندات المطلوبة بعد ان يتم قبول الوظيفة فقد جاءت كالاتي: