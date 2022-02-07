هل القرض العقاري يمنع القرض الشخصي وما هي الشروط

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عمر شويل - جدة هل القرض العقاري يمنع القرض الشخصي وهل يمكن الحصول على النوعين معًا من البنوك في المملكة العربية السعودية؟ فقد ظهرت العديد من أنواع القروض المخصصة للمواطن السعودي والتي تُعينه على قضاء احتياجاته الأساسية وشراء المستلزمات مثل شراء المسكن أو سداد الديون، فيمكن دمج القرض الشخصي مع العقاري من خلال البنوك السعودية أو الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب أيضًا، وسوف نُدرج كافة التفاصيل التي تخص القروض الشخصية مع العقارية أو تمويل مع وجود التزامات مالية.

هل القرض العقاري يمنع القرض الشخصي

على الرغم من أن بعض البنوك في المملكة لا تتيح فرصة الحصول على التمويل الشخصي مع العقاري أو العكس أيضًا، إلا أن مصرف الراجحي السعودي قام بتقديم حلول التمويل العقاري مع الشخصي من خلال منتج تمويلي متميز يتناسب مع الشريعة الإسلامية، أي أن جواب هل القرض العقاري يمنع القرض الشخصي هو لا، فالمنتج متاح بالفعل من خلال الراجحي بنك ولكن بشروط.

شروط الأهلية للتمويل الشخصي والعقاري

وحدد البنك معايير الأهلية وقد تم حصرها في السن وفي الرواتب الشهرية أيضًا، فقيمة المبلغ الشهري المطلوب الحصول عليه للمواطن السعودي من الجهات الحكومية أو الخاصة لا بد ألا يكون أقل من 2000 ريال سعودي، بينما مؤسسة التقاعد والملتحقين بها، رواتبهم لا بد ألا تكون أقل من 1900 ريال سعودي.

وفيما يخص السن، فالمواطن المدني الملتحق بالوظائف المختلفة لا بد ألا يكون سنه أكثر من سن التقاعد، والذي تم تحديده في وقت سابق من خلال القانون السعودي ب 60 عام، ولكن في حال الوصول إلى رتبة التقاعد فالسن لا بد ألا يكون أكثر من 65 سنة.

والمواطن العسكري يستطيع الحصول على التمويل أيضًا ولكن تحديد قيمة الرواتب سيكون بناءً على الرتبة المنتسب إليها عند تقديم طلب الحصول على القرض، وللاستفسار عن المزيد يمكن زيارة موقع البنك الراجحي السعودي (alrajhibank.com.sa).

مستندات دمج القرض الشخصي والعقاري

وعند تسجيل الطلب وتعبئة النموذج لدى أحد فروع بنك الراجحي في المملكة لا بد أن تُقدم أوراق ومستندات رسمية، منها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ولا بد من الحرص على أن تكون سارية، وكذلك خطاب التوظيف الموثق.