نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية شروط ومميزات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية هو واحد من حلول ومنتجات التمويل المتوفرة من خلال البنوك السعودية وقد استطاع أن يحل المعادلة الصعبة التي تواجه بعض عملاء البنوك المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية أو السنوية الموقعة عليهم من البنك، فإلى جانب منتج دمج القرض الشخصي مع العقاري من البنك بإمكان العملاء الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب في ظل وجود متعثرات وسوف نتعرف على شروط تمويل حتى لو عليك التزامات مالية بعد أن وفرنا جواب شامل لسؤال هل القرض العقاري يمنع القرض الشخصي 2022؟

تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية

لم تعد منتجات التمويل من بنك الرياض السعودي قاصرة فقط على المواطنين الذين لم يحصلوا على قروض شخصية أو عقارية من الجهات الأخرى، بل أنه يمكن الحصول على تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية لدى الجهات الأخرى.

ولكن يتم من خلال ذلك المنتج سداد الأقساط الأخرى، وتوحيد الالتزامات بقسط واحد فقط والدفع سيكون لدى بنك الرياض، وهذا الحل يوفر عليك الوقت والجهد، ويتيح لك سداد أقساط أو مديونية البطاقات الائتمانية ومنتجات التمويل، بمميزات كثيرة منها:

التوافق مع الشريعة الإسلامية، وتقليل قيمة الفوائد التي تترتب على العملاء.

الإعفاء من سداد الأقساط في حال الوفاة.

دفع الأقساط شهريًا، وذلك على فترة تصل إلى خمس سنوات.

وعن مبلغ التمويل المتوفر للجهات المعتمدة لدى البنك فهي فقط ثلاثة مليون ريال سعودي، ولكن الغير معتمدة لا يحصلون إلا على نصف مليون ريال سعودي.

شروط توحيد الالتزامات المالية

للاستفادة من جميع الامتيازات التي يوفرها هذا المنتج لا بد من توافر مجموعة من الضوابط والشروط، ففي حال كان العميل سنه لا يقل عن الثامنة عشر وحاصل على الجنسية السعودية يمكنه التسجيل في المنتج.

وأكد البنك على أن من أهم الشروط الموافقة على تحويل الرواتب الشهرية إلى البنك، من خلال استخدام نظام سريع، ويمكن الطلب عن طريق الاتصال على رقم هاتف البنك المصرفي والتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء على رقم 8001242020، وهذه الخطوة قد جاءت في إطار تسهيلات البنك.