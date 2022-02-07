قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، الاثنين، إن روسيا تواصل الرفع من حشدها وعتادها العسكري قرب حدود أوكرانيا، وتحديدا من داخل بيلاروسيا.
وأكد كيربي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "أمر بمواصلة الرفع من قدرات الجيش الروسي المدفعي والصاروخي والدفاعي الصاروخي والوحدات الخاصة في اليومين الماضيين".
ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن تقوم روسيا بـ"غزو دونباس في شرق أوكرانيا، وكذلك احتلال كل البلاد لفترة طويلة".
وكشف البنتاغون عن وجود نحو 80 ألف جندي أميركي في أوروبا، مؤكدا على قدرة هذه القوات في إعادة الانتشار وفقا للحاجات الأمنية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن واشنطن "تتبع طريقين في الأزمة الأوكرانية: الدبلوماسية والردع، واختيار أحدهما يعتمد على قرار الرئيس الروسي بوتن".
وقالت ساكي: "نحن متحدون مع شركائنا الأوروبيين بشأن مواقفنا تجاه روسيا. نعمل مع ألمانيا على وقف العمل بأنبوب الغاز نورد ستريم 2 في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا".
وأضافت: "نحن على تواصل مستمر مع البنتاغون وحلفائنا في الناتو لتقييم أي احتياجات مستقبلية يمكن إرسالها، بما في ذلك المزيد من القوات".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن لدى بلادها "حزمة عقوبات خاصة بنا نناقشها مع الكونغرس، ليست بالضرورة متشابهة مع سيتخذه حلفاؤنا من إجراءات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاغون: روسيا ترفع قدراتها العسكرية على حدود أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.