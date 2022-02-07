رابط و خطوات وشروط التسجيل فى منصة اعتماد للخدمات المالية للافراد والشركات السعودية 2022 – 1443

يرغب الكثير من الأفراد والشركات فى المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة اعتماد. وتعتبر منصة اعتماد أحد اهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة المالية السعودية. وهى منصة الكترونية تهدف الى تحويل أعمال الوزارة والميزانية العامة والجهات الحكومية رقميا. بالاضافة الى اتاحة المناقصات وعمليات البيع والشراء التى تقدمها الجهات الحكومية لكي يتمكن القطاع الخاص من المشاركة والدخول فى عمليات البيع والشراء والمناقصات الحكومية. وكذلك إتاحة جميع المعلومات للأفراد فى الجهات الحكومية. وسوف نوضح خطوات الاشتراك والتسجيل فى الخطوات التالية.

منصة اعتماد أفراد 2022 السعودية

تعد منصة اعتماد أفراد من الخدمات الإلكترونية الهامة حيث تتيح وتوفر للعاملين فى الدولة والجهات الحكومية تنفيذ وادارة المعاملات المتعلقة بالموارد البشرية بكفاءة عالية ودون مجهود.ولتسجيل الأفراد في منصة اعتماد يرجى اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الرسمى لوزارة المالية السعودية.

اختيار منصة اعتماد ثم تسجيل الدخول وكلمة المرور.

ادخال كافة البيانات المطلوبة فى الخانات المخصصة.

حفظ البيانات بعد التأكد من صحتها والضغط على تسجيل.

منصة اعتماد منافسات 2022 السعودية

تعد منصة اعتماد شركات او منافسات من المنصات التي تقدم الكثير من الخدمات الى القطاع الخاص والشركات وتمكن رجال الأعمال من المشاركة المناقصات وعمليات البيع والشراء من الجهات الحكومية.كما تقدم منصة اعتماد خدمة ادارة المنافسات والمشتريات وذلك عبر طرح المناقصات الخاصة بالوزارة والجهات الحكومية.كذلك تقوم المنصة بفحص التسعيرة والعروض المقدمة من الشركات والقطاع الخاص إلكترونيا. وتتيح المنصة لرجال الاعمال والشركات تلقى الدعوات وشراء كراسات الشروط والتقديم عليها. وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الرسمى للمنصة ثم تسجيل الدخول والبحث عن منافسة أو مناقصة.

ثم اختيار المنافسة او المناقصة المعلن عنها للشراء.

بعد ذلك الاطلاع على معلومات المنافسة.

ثم التقديم على شراء وثائق وكراسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

يقوم المتقدم بدفع مصاريف الشراء والتقديم عبر خدمة السداد من خلال الحساب البنكي ورقم الفاتورة الصادرة بالدفع.

تقوم المنصة بابلاغ المتقدم او المورد عبر البريد الإلكتروني وذلك عند استلام المبلغ.

فى النهاية يقوم المورد بتحميل الوثائق الخاصة بالمنافسة أو المناقصة إلكترونيا.

شروط التسجيل في منصة اعتماد 2022

حددت منصة اعتماد مجموعة من الشروط اللازمة حتى يمكن للافراد او الشركات من التسجيل في المنصة وهذه الشروط كالتالى.

لابد من توافر حساب بنكى خاص للمتقدم للتسجيل فى المنصة.

على المتقدم أن يقوم بتقديم جميع البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة فى المنصة.

كذلك أن يقوم المتقدم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام عند انشاء الحساب.

إدخال البيانات المطلوبة مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات المدخلة إلى المنصة.

رابط و خطوات التسجيل في منصة اعتماد السعودية