نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُـتاح رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022 للجنسين عبر الموقع الرسمي psd.gov.jo مركز تجنيد الأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع كبير جدًا في عمليات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية حيث يبحثون عن رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022، وذلك بعد أن قامت مديرية الامن العام الأردنية بالإعلان عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين الذكور والإناث من الحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس والتوجيهي ناجح فما دون، وذلك حيث كانت المديرية قد أعلنت عن توافر عدد من الوظائف في الصبغة العسكرية مهنة مسلح ومهنة سائق للذكور فقط، وقامت المديرية بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين حيث سيتم المفاضلة بينهم بناءً على تلك الشروط.

رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022

نقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري المميز كل التفاصيل الخاصة رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022 وشروط وخطوات التسجيل في الوظائف، وذلك حيث من المقرر أن استمرار فتح باب التسجيل في الوظائف الشاغرة في مديرية الأمن العام في الأردن بداية من اليوم الأثنين الموافق السابع 7 من شهر فبراير لعام 2022 وحتى يوم الأثنين الموافق الثامن والعشرين 28 من شهر فبراير 2022.

شروط تجنيد الأمن العام الأردن 2022

ويتساءل الجميع عن رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022 وشروط التقديم على هذه الوظائف والتي قامت مديرية الأمن العام الأردنية بالإعلان عنها والتي من ضمنها:

أن يكون المتقدم/ة أردني الجنسية. يجب أن يكون المتقدم/ة حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة للشرف والأمانة. بالنسبة للإناث يجب أن تكون غير متزوجة. أن يتناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول للذكور عن 168 سم، ولا يقل الطول للإناث عن 160 سم. أن لا يزيد العمر عن 27 عام حتى تاريخ 31/12/2022. ألا يكون قم سبق الخدمة في القوات المسلحة أو في الأجهزة الأمنية. يجب أن يكون المتقدم/ة لائق طبيًا.

المستندات المطلوبة عند المراجعة

شهادة ميلاد أصلية أو صورة مصدقة.

الهوية الشخصية سارية المفعول + صورة مصدقة.

صورة مصدقة من دفتر العائلة ساري المفعول.

عدد 4 صور شخصية مقياس 4 × 6.

في حال كان الأب متوفي يجب إحضار صورة مصدقة من شهادة الوفاة موضح بها مكان الولادة.

كشف علامات مصدق للحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم.

دفتر خدمة العلم مؤجل شهادة التحصيل العلمي وصورة مصدقة.

رخصة سواقة للسائقين.

يجب إحضار شهادة الاستشهاد بالنسبة لأبناء الشهداء.

وصورة من شهادة التعيين لأبناء العاملين.

قرار تقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين.

تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022

ونتعرف سويًا الآن على رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022 والخطوات اللازمة للتسجيل:-

زيارة موقع مديرية الأمن العام الرسمي على الإنترنت.

على الإنترنت. إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها بدقة كبيرة.

ملئ الطلب الخاص بالتقديم لمرة واحدة فقط (في حال تكرار الطلب يتم الرفض).

تسجيل المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم والضغط على إرسال.

في حال قبول الطلب الخاص بالمتقدم يتم إرسال رسالة نصية له على رقم الجوال الخاص به تحتوي على موعد ومكان المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الوظيفة المناسبة حسب الشروط المتوافرة وحسب الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم.