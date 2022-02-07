قيس سعيد: لا أريد جمع السلطات ولن أتدخل في القضاء أبدا

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، على عدم رغبته في الجمع بين السلطات، مشيرا إلى أنه لن يتدخل في القضاء أبدا.

وقال سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قصر قرطاج، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبدا".

وأضاف: "لقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضروريا وذلك من أجل تطهير القضاء، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".

وتابع: "لا أريد أن أجمع السلط، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".

وبشأن قضية اغتيال بلعيد، أوضح الرئيس التونسي أن "البعض مازال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن اغتيال امنيين وعسكريين".

من جهة أخرى، دعا سعيّد إلى "ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011"، مبرزا أنه "من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال".