جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الخميس الماضى، مقتل زعيم داعش فى عملية الإنزال بريف إدلب. وأكد بايدن أن النجاح فى قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى برهان على قدرة الولايات المتحدة على القضاء على التهديدات الإرهابية فى أى مكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لاعتقال زعيم داعش ولاية خراسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.