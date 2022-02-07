التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. 8 عرب وغياب مريب لـ"جباسكي"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإثنين، قائمة الأساسيين والاحتياطيين في "التشكيلة المثالية" لكأس أمم إفريقيا، التي اختتمت الأحد بتتويج السنغال باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح، بعد نهائي مثير.

وضمت التشكيلة الأساسية 4 لاعبين عرب من بينهم 3 مصريين ومغربي، فيما جاء بقائمة الاحتياط 4 عرب أيضا هم مصريان ومغربي ولاعب من جزر القمر. وتألفت القائمة الأساسية من حارس مرمى السنغال إدوارد مندي، وأشرف حكيمي (المغرب) ومحمد عبد المنعم (مصر) وإدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) وساليو سيس (السنغال) للدفاع، ومحمد النني (مصر) ونامباليس مندي (السنغال) وإبراهيم توريه (بوركينا فاسو) للوسط، ومحمد صلاح (مصر) وفنسنت أبوبكر (الكاميرون) وساديو ماني (السنغال) للهجوم. أما قائمة الاحتياطيين فضمت أندري أونانا وكولينز فاي وأندري أنغيزا وتوكو إيكامبي (الكاميرون)، ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح (مصر)، وسفيان بوفال (المغرب)، وكاليدو كوليبالي وفامارا ديدهيو (السنغال)، ويوسف ماتشانغاما (جزر القمر)، وبرتراند تراوري (بوركينا فاسو). وخلت القائمتان بشكل مثير للجدل من حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل (جباسكي)، الذي تألق وتصدى ببراعة لـ5 ركلات جزاء وترجيح، بعد أن حظي بفرصة ذهبية لإثبات الذات على خلفية إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي في دور الـ16 أمام كوت ديفوار.

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