عاجل- ماكرون لـ بوتن: هدفنا تجنب نشوب حرب

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال ماكرون فى مستهل اجتماعه مع بوتن فى موسكو، الإثنين، إن "المناقشة قد تكون بداية المسار الذى نريد أن نسلكه، وهو خفض التصعيد"، مضيفا أنه يريد "الشروع ببناء استجابة مفيدة جماعيا لروسيا ولسائر أوروبا".
واعتبر الرئيس الفرنسى أن هذه "الاستجابة المفيدة" تهدف إلى "تجنب نشوب حرب"، و"بناء عناصر الثقة والاستقرار والرؤية للجميع".
ورأى ماكرون أن الوضع الحالى فى أوروبا "حساس"، ويستدعى أن يكون الجميع "مسؤولين للغاية".
وأشاد ماكرون بالحوار الجارى مع روسيا منذ 2019، معتبرا أنه "ضرورى لأنه الوحيد الذى يمكن أن يسمح ببناء أمن حقيقى واستقرار للقارة الأوروبية".
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