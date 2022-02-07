عاجل- وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تحاول خلق توتر بيننا وبين الغرب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، إن روسيا تحاول خلق توتر بين الغرب وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين البلدين بسبب الحدود والحشد الروسى العسكرى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلن وزير الخارجية الأوكرانى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن بلاده حصلت خلال الأشهر الأخيرة على مساعدات غربية بقيمة 1.5 مليار دولار وأكثر من ألف طن من الأسلحة. وخلال موجز صحفى قال كوليبا: "لقد ازداد الدعم الدولى لأوكرانيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فقد حصلنا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة على ما يزيد عن 1.5 مليار دولار (من المساعدات)، أما حجم الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة فقد زاد عن ألف طن".

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