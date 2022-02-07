إسرائيل تعلن إجراء تحقيق بسبب فضيحة بيجاسوس

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأمن الداخلى، عومر بارليف، إنه كان يشكل لجنة تحقيق على مستوى مجلس الوزراء، وتلقى دعوات من بعض الزملاء فى الحكومة لإجراء تحقيق أكثر استقلالية.

وكانت صحيفة "كالكاليست" العبرية قد أكدت فى تقرير لها أن بيجاسوس، وهى أداة لاختراق الهواتف المحمولة صنعتها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، استخدمت فى "التصيد الاحتيالى للاستخبارات حتى قبل فتح أى تحقيق ضد من استهدفتهم، ودون أوامر قضائية".

وقالت "كالكاليست" إن الأهداف فى إسرائيل تضمنت نجلًا لنتنياهو واثنين من مساعديه - الذى يحاكم بتهم فساد ينفيها- بالإضافة إلى متهم آخر والعديد من الشهود، وبشكل منفصل، مسؤولان سابقان يشتبه فى قيامهما بتسريبات للصحفيين.

وقالت المحكمة التى نظرت فى القضية المرفوعة ضد نتنياهو إنها ألغت الجلسة المقبلة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء، وستنتظر ردود الادعاء بشأن مزاعم القرصنة قبل أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات ستستأنف يوم الأربعاء.

ووصف رئيس الوزراء نفتالى بينيت المزاعم ضد الشرطة بأنها "خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة".