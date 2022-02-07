نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‘Active” رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع moedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على تفاصيل ومجريات خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق التي يبحث عنها عشرات الالاف من الطلاب والطالبات بعدما تم الإعلان عنها اون لاين فى جميع المحافظات العراقية الموجودة بالعراق

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي او موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية، بعدما تم الإعلان خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي نتابعها ونستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، من بينهم نحو 3500 طالب وطالبة من الأعوام الماضية، عليه نستعرض ونتابع من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج من المنزل الان من قبل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل الكترونياً بمنتهى السهولة فور اتباع الطريقة التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع تعليمي رسمي متخصص على اجراء الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بادخال سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الثالثة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة

هذا وبامكانكم من خلال التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة اون لاين فى إطار سعينا المتواصل على مساعدة جميع الطلاب على الحصول على نتائج القبول الموازي أو للحصول على جميع النتائج التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي حددت على ان يكون موعد بداية العام الدراسي بالعراق فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نتابع الان معدلات القبول الموازي على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات في جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات فى شتي الجامعات العراقية بدون استثناء سواء كليات الطب او كليات الهندسة او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات فى جميع الجامعات على النحو التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت على مستوي جميع التخصصات التي جاءت فى جميع التخصصات التي جاءت على مستوي كلية الطب او كلية الهندسة او غيرها من التخصصات والكليات التي تم الاعلان عن معدلاتها التي جاءت على الشكل التالي:-

بالنسبة لما يتعلق بكليات الطب يشترط أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى.

كما أن يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى، وهذا بالنسبة لجميع كليات الهندسة.

أما باقي الكليات فقد قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة الدرجات عن 6 درجات من مستوى الحد الأدنى.

حتى يتمكنوا من قبول طلباتهم في جامعات العراق.

مصاريف الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم عن مصاريف الجامعات العراقية على مستوي جميع الحامعات العراقية على مستوي جميع الجامعات العراقية، حيث قد تم بشكل مؤخر اعتماد ظهور نتائج القبول الموازي فى شتي الجامعات العراقية، لتاتي مصاريف الجامعات العراقية على مستوي كلية الطب العام او الاسنان او غيرها من التخصصات على النحو التالي:-

كلية الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

كلية الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

نتابع حتي الان كافة التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري، حيث يسعي عشرات الالاف الطلاب والطالبات حول الحصول على نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين اوغيرها من المواقع التعليمية العراقية كموقع نتائجنا وناجح

حتي الان تستمر تغطيتنا من أجل متابعة كافة التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي التي جاءت بمنتهي السهولة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم الاعلان والاشارة عن معدلات القبول وشروط القبول الموازي وغيرها من البيانات التي جاءت متعلقة حول نتائج القبول الموازي التي جاءت معلنة بعدما تم الاعلان عن قبول 22 الف طالب وطالبة