نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام الأردني psd.gov.jo هنا موقع تجنيد الأمن العام الأردن الشروط وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ الساعات الأولى اليوم الإثنين 2022/02/07، ومع تفعيل رابط تقديم الأمن العام الأردن، والبحث على أشدة من قبل الشباب في المملكة من حملة التوجيهي فيما فوق، للتسجيل الإلكتروني لوظيفة “مسلح، سائق” التي أعلنت المديرية عن احتياجها لعدد من الشباب المتميز لشغل هذه الوظائف، وكانت المديرية العامة قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقدم للوظائف، سنقدمها لكم عبر موقعكم ثقفني من خلال السطور القادمة، ونقدم لكم ألية وطريقة التسجيل الإلكتروني للوظائف الجديدة.

كما جاء في إعلان التوظيف أن التسجيل والتقديم سوف يكون إلكترونياً فقط، عبر رابط المديرية الرسمي وأنه يجب أن لا يدخل الفرد أكثر من مرة على الموقع، وتسجيل أكثر من طلب لأن ذالك من شأنه أن يكون سبب في إلغاء الطلب واستبعاد مقدمه من المنافسة على الوظائف المطلوبة، وأنه سوف تقوم لجنة مختصة من المديرية بفحص الطلبات وفق المعاير الموضوعة، وسوف يكون الاختيار للأحق بدون أي مجاملات أو محسوبية، ومن يقع عليه الاختيار سوف يتم إرسال رسالة نصية له بموعد المقابلة.

رابط تقديم الأمن العام الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني psd.gov.sd .

. ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة.

أضغط على تأكد البيانات المقدمة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

أضغط إرسال الطلب ثم أنتظر رسالة نصية “sms” على رقم الجوال المسجل في طلب التوظيف.

موقع تقديم الأمن العام الأردن

أعلن العميد الركن / مصطفى أبو شتال مساعد مدير الأمن العام الأردني، أن المديرية تستهدف تعيين ما يقرب من 5000 وظيفة جديدة عام 2022 الحالي، وأن المديرية تعمل مع وزارة المالي حالياً لتوفير الاعتمادات المالية لهذه الوظائف، وأكمل أن المديرية يعمل بها أكثر من 123 ألف من القيادات والجنود، وحددت المديرية الشروط التالية للتقديم.

شروط تقديم طلبات الأمن العام

أن يكون المتقدم أردني الجنسية وحسن السير والسلوك.

ألحصول على المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة وأيضاً أن يكون يتمتع بصحة عامة جيدة.

أن لا يزيد السن عن 27 عام والطول للرجال لا يقل عن 168 سم وللنساء عن 160 سم.

يجب أن تكون المتقدمة عزباء وليس متزوجة وأن لا يكون المتقدم “رجل، سيدة” سبق له العمل في أي وظيفة عسكرية.

المستندات المطلوبة للتقديم في الأمن العام الأردني

الهوية الوطنية يجب أن تكون سارية ومصدقة. صورة من دفتر العائلة وتكون مصدقة أيضاً وسارية المفعول. شهادة الميلاد الأصلية وتكون مصدقة وشهادة وفاة الأب إن كان الأب متوفي.

موعد تقديم الأمن العام الأردني

كما جاء في إعلان التوظيف التسجيل يبدأ من اليوم، الإثنين 2022/02/07 ويستمر باب التسجيل الإلكتروني مفتوح حتى، يوم 2022/02/28 الجاري.