أمريكا توافق على بيع محتمل لأسلحة إلى الأردن

دوت الخليج :- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار ، وفق رويترز.
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