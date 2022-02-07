نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، صارت نتائج القبول الموازي من ابرز الموضوعات التى تشغل طلاب العراق هذه الايام وتحديداً الذين يريدون الاطمئنان على مستقبلهم بـ الانضمام لاى من الكليات المتاحة، حيث يتوقف التحاقهم فى احدى الكليات على نتائج القبول الموازي الخاصة بهم، لذا سنساعد طلبة العراق فى الوصول لـ نتائج القبول الموازي ومعرفة تنسيق عدد من الكليات وكذلك مصروفات اغلب تلك الكليات.

الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

ادي طلبة العراق من شتى المراحل اختباراتهم هذا العام فى ظل ظروف صعبة حيث تستمر وزارة التعليم بفرض اجراءات الوقاية على الطلاب اثناء تأدية الاختبارات وذلك نظراً لاستمرار وجود فيروس كورونا خوفاً من حدوث عدوي بين الطلاب اثناء الاختبارات، وراعت وزارة التربية الحالة النفسية للطلاب حيث سيطر التوتر عليهم نتيجة تأدية الاختبارات فى مثل هذه الظروف وطلبت بتطبيق العدل التام اثناء تصحيح اختبارات الطلاب، لذا على الذين يهتمون بـ الوصول الى نتائج القبول الموازي ان يقوموا بتطبيق الخطوات الاتية:-

فى البداية عليهم الوصول لـ نتائجنا وهى المنصة التى ستكشف للطلاب نتائج القبول الموزاى وهذا بعد النقر هنا.

اختيار نتائج القبول الموازي.

تحميل النتائج بواسطة الضغط على “تنزيل” الظاهرة بجانب اسماء المدن العراقية.

فى حال واجهت صعوبة فى دخول المنصة عليك الاستمرار فى المحاولة مرة اخرى قد تتعرض المنصة للعطل فى بعض الاحيان نتيجة كثرة الضغط للدخول عليها.

مصروفات الكليات العراقية 2022

ووضحت كذلك وزارة التربية مصروفات كثير من الكليات الموجودة فى الجامعات العراقية على الطلاب النظر اليها قبل التقديم فى اياً من الكليات لتحديد ما يناسبهم:-

الطب: 4.500.000 دينار.

صيدلة: 3.250.000 دينار.

التقنية الهندسية: 1.000.000 دينار.

طب الاسنان: 3.750.000 دينار.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ كلية طب بابل : 98.67

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00