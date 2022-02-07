نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢ خطوات وشروط التقديم في مهنتي مسلح وسائق psd.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة عن فتح باب تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢ من حملة البكالوريوس وحملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم لمهنة مسلح ومهنة السائق “للذكور والإناث” وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها بالفعل في بيان رسمي لهاعبر موقع المديرية، وفي التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل.

تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢

أوضحت المديرية العامة عن موعد تقديم تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢ من خلال الإعلان الرسمي الذي نشرته عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وعن بدء استقبال طلب التجنيد في وظائف الأمن العام ٢٠٢٢ وذلك من اليوم الإثنين الموافق 7/2/2022 ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم لمدة شهر كامل حيث تنتهي في يوم 8/3/2022 عبر الموقع الرسمي الخاص بالمديرية .

شروط تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢

وضعت مديرية الامن العام مجموعة من شروط تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢ اللازم توافرها للإلتحاق بالوظائف وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل أردني الجنسية .

لا يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 27 عام.

يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 168 للذكور وللإناث 160 للإناث ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

يلزم أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوكأنا لا يكون محكوم عليه في اي قضايا مهلة بالشرف او الأمانة .

يجب أن يكون لائق طبيا وصحيا .

لا يكون قد سبق له وأن خدم في القوات المسلحة أو لأجهزة الامنية الأردنية .

خطوات تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢

حددت مديرية الأمن خطوات تجنيد الامن العام الأردني ٢٠٢٢، وذلك للتقديم على مهنة مسلح ومهنة سائق لحملة البكالوريوس وشهادات التوجيهي و الدبلوم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، و قد جاءت الخطوات على النحو التالي:

أولاً يقوم المستخدم بفتح موقع مديرية الأمن العام .

. ثم يقوم بتعبئة كافة المعلومات المطلوبة في الاستمارة الخاصةبتقديم الطلب والتأكد من صحة كافة البيانات المسجلة.

ومن ثم يتم تعبئة الطلب ويجب ان يكون مرة واحدة، حيث أنه في حالة تكرار تقديم الطلب يتم اعتباره لاغي .

يجب التأكد من تسجيل التخصص العلمي الخاص بالمتقدم.

مراجعة كافة البيانات والتأكد جيداً من صحتها ومن ثم يقوم بالنقر على تأكيد البيانات.

وأخيراً يتم إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب ليتم مراجعته عند القبول المبدئي.

الاوراق المطلوبة لتقديم طلب تجنيد الامن العام

نوهت مديرية الامن العام على لزوم توافر بعض الاوراق والمستندات للتقديم والاوراق هي ( هوية شخصية بشرط ان تكون مدتها سارية، صورة مصدقة عن دفتر االعائلة، شهادة ميلاد اصلية او صوة مصدقة عنها، صورة شهادة وفاة للأب اذا كان متوفي، رخصة سواقة للسواقين، كشف علامات مُصدق للحاصلين على بكالوريوس او دبلوم، صور شخصية مقاس 4*6.