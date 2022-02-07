الصين تدعو أمريكا لتناول ملفات التجارة على أساس الاحترام المتبادل

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إلى تناول المسائل التجارية والتعامل مع ملفاتها على أساس من الاحترام المتبادل، وذلك بعدما حث مسؤولون أمريكيون بكين على اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالالتزامات التى ينص عليها اتفاق تجارة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، فى تصريحات للصحفيين، إن "الخلافات التجارية ليست فى مصلحة أى طرف". وانتقدت وزارة التجارة الصينية، أول أمس السبت، قرار الولايات المتحدة بتمديد فرض الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن ذلك القرار يشوه التجارة الدولية، ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر، يوم الجمعة الماضى، تمديد الرسوم الجمركية المفروضة على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة 4 أعوام جديدة، فيما عدا الألواح ثنائية الوجه التى تولد الطاقة على كلا الجانبين، وهى المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة، حيث خفف الجمارك عليها بشروط استثنائية.

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