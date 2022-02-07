رئيس الصين يهنئ ملكة بريطانيا بالذكرى السبعين لتوليها العرش

جدة - نرمين السيد - وقال شى فى رسالته إن الملكة إليزابيث الثانية تهتم منذ فترة طويلة بالصداقة البريطانية الصينية وتدعمها، وهى شاهدة على تنمية العلاقات الثنائية وتدعم هذه العملية.
وفى إشارة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، أعرب شى عن أمله فى أن يغتنم الجانبان هذه الفرصة لتعميق الصداقة والثقة المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون، والعمل معا لتعزيز التضامن الدولى، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، سيصبح من الممكن تحقيق منافع للبلدين وشعبيهما، وتقديم مساهمات جديدة لمساعدة المجتمع الدولى على مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية فى العالم.
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