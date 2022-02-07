جدة - نرمين السيد -
وشارك الآلاف فى صلاة الجنازة على الطفل ريان، بحضور مكثف من وسائل الإعلام الدولية والمحلية لنقل الحدث، وجهز أهالى قرية إغران ساحة كبيرة لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان.
وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وفاة الطفل ريان، ونعاه، رؤساء دول، وعدد من نجوم الفن والإعلام، والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الآلاف يشيعون الطفل ريان (مشهد الوداع المهيب) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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