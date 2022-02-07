عاجل.. الآلاف يشيعون الطفل ريان (مشهد الوداع المهيب)

جدة - نرمين السيد -

وشارك الآلاف فى صلاة الجنازة على الطفل ريان، بحضور مكثف من وسائل الإعلام الدولية والمحلية لنقل الحدث، وجهز أهالى قرية إغران ساحة كبيرة لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وفاة الطفل ريان، ونعاه، رؤساء دول، وعدد من نجوم الفن والإعلام، والرياضة.