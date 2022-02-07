تطور إيجابى.. أذربيجان تفرج عن ‭8‬ سجناء من أرمينيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الإثنين، أن أذربيجان أفرجت عن ثمانية سجناء من أرمينيا، فى محاولة لتيسير إجراء محادثات جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبى حول الصراع الحدودى بين البلدين.





وكتب شارل ميشيل، عبر تويتر: "إفراج أذربيجان عن ثمانية معتقلين من أرمينيا، وترحيلهم إلى بلدهم يعد بادرة أخرى على التطورات الإيجابية بعد الاجتماع مع إيمانويل ماكرون ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".

وحسبما نقلت وكالة "ويترز"، أضاف ميشيل: "الاتحاد الأوروبى يدعم الاستقرار والازدهار فى المنطقة".

فيما أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن فرنسا أرسلت طائرة لنقل سجناء أرمينيا المفرج عنهم، وكتب عبر "تويتر": "هذا بفضل دبلوماسيينا وعسكريينا الذين جرى تكليفهم بهذه العملية".

وكانت قوات أذربيجان طردت قوات لأرمينيا فى أكتوبر الماضى، من أراض بإقليم ناغورنى قره باغ، الذى كانت تسيطر عليها القوات الأرمينية منذ التسعينات، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

وقالت أرمينيا وأذربيجان وروسيا، فى نوفمبر الماضى، إن البلدين وقعتا اتفاقا لإنهاء الصراع العسكرى على الإقليم بعد إراقة الدماء على مدى زاد على شهر.