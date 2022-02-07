هجوم على صلاح.. خطأ في اختيار الركلة الخامسة والقرعة

هاجم أسطورة ليفربول السابق جايمي كاراغر النجم المصري محمد صلاح، بقراراته "الغريبة" على حد وصف الدولي الإنجليزي السابق، خلال نهائي كأس أمم إفريقيا مساء الأحد.

وكان المنتخب المصري قد خسر المباراة النهائية أمام السنغال، بركلات الترجيح، والتي حسمت "لأسود التيرانغا" قبل أن تصل مصر للركلة الخامسة.

وانتقد كاراغر قرار محمد صلاح بتنفيذ الركلة الخامسة لمنتخب مصر، مثل ما فعل أمام كوت ديفوار.

ولم يتسن لمحمد صلاح تسديد ركلته الخامسة، لأن السنغال حسمت اللقاء بتسجيل 4 من أصل ركلاتها الخمس، بينما كان المنتخب المصري قد أضاع ركلتين.

وقال كاراغر لمحطة "سكاي سبورتس": "رأينا اليوم لماذا أفضل منفذ لركلات الترجيح في الفريق، يجب ألا ينتظر للركلة الخامسة للتسديد".

وأضاف: "فكرة أن محمد صلاح لا يسدد ركلة ترجيح لمنتخب مصر في مباراة نهائية هو أمر جنوني تماما. الأمر حصل أيضا مع كريستيانو رونالدو أمام إسبانيا قبل أعوام".

وقال كاراغر أن صلاح يجب أن ينفذ إحدى الركلات الأولى، لضمان التسجيل لمنتخب مصر، وإعطائهم الدفعة المعنوية.

القرار الغريب الثاني

كما انتقد كاراغر قرار محمد صلاح، بوضع منتخب بلاده ثانيا في ترتيب التسديد، خلف السنغال.

هذا الأمر، وضع اللاعبين المصريين تحت ضغط هائل، لأنهم كانوا يسددون بعد أن ينجح قبلهم المنفذ السنغالي، على حد وصفه.

وكان محمد صلاح قد فاز في قرعة ركلات الترجيح، مما أتاح له اختيار ترتيب التسديد أو اختيار جهة التسديد، ففضل اختيار جهة التسديد على مرمى يسار الشاشة.

وعادة ما تختار الفرق التسديد أولا، لأنه يضع الضغط الأكبر على الفريق الذي يخلفهم بالتسديد.