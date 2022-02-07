لينك موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي، ينتظر الملايين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المحافظات المصرية ظهور النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي، وذلك حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قد أعلنت عن أن النتائج الخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة ستظهر بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، وكان الطلبة والطالبات قدا أدوا الامتحانات الخاصة بهم في الفترة السابقة بدون أي مشاكل في جميع المدارس بالمحافظات المختلفة، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع كورة في العارضة كل التفاصيل الخاصة بالموقع الإلكتروني الخاص بظهور النتائج وموعد ظهورها.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية من أجل الاستعلام عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي، وذلك حيث اقترب موعد ظهور النتائج حسبما أشارت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية، وفور الإعلان عن ظهور النتائج للطلاب سيتمكنون من الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية:-

زيارة موقع نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.

عبر الشبكة العنكبوتية. إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسي المقيد به الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2021 – 2022.

الضغط على عرض النتائج.

موعد نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول

وبعد أن ذكرنا لكم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي نتعرف على موعد ظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية الأساسية بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي والذي أكدت الوزارة على بدأها في عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات الخاصة بهم، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني في نهاية الأسبوع الجاري على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة وفي جميع المحافظات المصرية، وذلك حيث ستكون الوزارة قد انتهت من جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلبة والطالبات.