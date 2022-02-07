نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأميني تسجيل دخول تأمين طبي وسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأميني تسجيل دخول، حيث تعتبر شركة تأميني هي واحدة من أهم شركات التأمين متعددة المهام في المهام المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تأميني خدمات تأمينية تخص التأمين علي السيارات بالإضافة الي تأمين طبي لجميع فئات المجتمع السعودي، سواء كان الشخص مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة، وتعمل تأميني وفق القواعد المنظمة لجميع الأعمال التي تخص وساطة التأمين الإلكترونية، لذا يبحث عدد كبير عن طريقة التسجيل في منصة تأميني من أجل التعرف علي العروض التأمينية التي تقدمها الشركة، وتمنح “تأميني” جوائز قيمة لجميع المستفيدين من خدماتها فور التعاقد علي الخدمة التأمينية، وتعمل المنصة علي إجراء مقارنة لأسعار التأمين في المملكة، واليكم رابط تأميني تسجيل دخول.

تأميني تسجيل دخول

يستطيع جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية الذهاب الي تأميني تسجيل دخول، من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي منصة الدخول التالية: منصة تأميني.

النقر علي تبويب “الدخول لحسابي”.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني في المكان المحدد له.

إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بها.

ثم الضغط علي تسجيل دخول.

ليتم الدخول علي المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التأمينية التي يتم البحث عنها بالمنصة.

تسجيل حساب جديد بمنصة تأميني

يمكن لجميع العملاء الجدد في المملكة القيام بتسجيل حساب جديد بمنصة تأميني من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول علي منصة تأميني الموضحة بالأعلى.

الضغط علي خيار “تسجيل حساب جديد”.

يجب تسجيل رقم الجوال الشخصي في المكان المحدد له.

تسجيل البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب كل فرد.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.

وأخيراً يتم النقر علي الدخول للمنصة.

تأمين السيارات بمنصة تأميني

توفر “تأميني” خدمات تأمينية، فهناك تأمين مميز لجميع أنواع السيارات، حيث يتوفر تأمين خاص للسيارات ضد الغير بالإضافة الي توفير تأمين شامل لجميع فئات السيارات والمركبات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم الاشتراك في أي فئة تأمين في دقائق بسيطة من التسجيل بالمنصة.

تأمين طبي بمنصة تأميني

منصة تأميني توفر تأمين طبي متميز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم الحصول عليه في دقائق، بالإضافة الي الحصول علي وثيقة تأمين طبي فورية والحصول علي مقارنات لعروض التأمين لعدد من شركات التأمين المعتمدة في المملكة العربية السعودية.