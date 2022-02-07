ميقاتى: لا نملك عصا سحرية لحل مشاكل التعليم دفعة واحدة

جاء ذلك خلال كلمة نجيب ميقاتى اليوم فى افتتاح اللقاء التشاورى الوطنى لإنقاذ وتعافى قطاع التربية والتعليم العالى فى لبنان، والذى تنظمه وزارة التربية اليوم فى السراى الحكومى.
وأضاف ميقاتى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التى يعانى منها لبنان ترافقت مع انتشار جائحة كورونا التى زادت من تعميق الأزمة فى قطاع التربية والتعليم.
وأوضح أن الحكومة فى أول انطلاقتها بادرت بتثبيت المنح الخارجية، ثم فى أول اجتماع لها بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر سارعت إلى تقديم المساعدة المالية للمعلمين شأنهم فى ذلك شأن كل موظفى القطاع العام، موضحا أن هناك مشاورات فى سبل تعزيز هذه المساعدات المؤقتة فى انتظار وضع البلد والقطاع التربوى من ضمنه على طريق التعافى.
ورأى ميقاتى أن المطلوب من الأساتذة والمعلمين التعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار وعدم رمى المطالب دفعة واحدة فى وجه الحكومة والطلاب والأهالى، خصوصا وأن حال الخزينة العامة لا يحتمل أى إنفاق خارج القضايا الأكثر إلحاحا.
وشدد على أن موضوع التعليم الخاص يتطلب التعاون بين إدارات المدارس والأساتذة والأهل، لإيجاد حلول مقبولة من الجميع وعدم ترك التلامذة رهينة الخلافات التى تترك انعكاسات جسيمة على القطاع التربوى ككل.
شارك فى اللقاء وزير التربية والتعليم العالى ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبى ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريرى ووزيرى السياحة وليد نصار والشباب والرياضة جورج كلاس وسفيرة فرنسا بلبنان آن جريو وسفير النروج مارتن يترفيك وسفير هولندا هانز بيتر فاندر وود والمنسقة المقيمة الأمم المتحدة فى لبنان نجاة رشدى وعدد من ممثلى المنظمات الدولية العاملة بلبنان.
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