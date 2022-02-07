الاتحاد الأوروبى يحذر من تداعيات كورونا فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - حذر الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين، من بطء تعافى الاقتصاد العالمى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حال استمرت أسعار الطاقة فى الارتفاع خلال العام الجارى، وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة انعقاد مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى واشنطن، أن أسعار الغاز فى أوروبا ارتفعت أعلى من ستة إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، مما يضع ضغوطًا كبيرة على أسعار الكهرباء وجعل الطاقة من بين أهم القضايا الجيوسياسية فى الوقت الراهن.

وأضاف البيان أنه مع ارتفاع الأسعار وتحديات إمدادات الغاز التى سببتها الأزمة مع روسيا، أصبحنا بحاجة إلى معالجة الضغوط قصيرة الأجل مع التمسك بهدفنا طويل الأجل المتمثل فى الانتقال إلى صافى انبعاثات صفرية، وسيعمل مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على تعزيز التعاون عبر الأطلسى على هذه الجبهة.

وتابع: أنه مع الأزمة الحادة التى يمر بها الاتحاد الأوروبى حاليًا مع روسيا، لم تعد القضية تتعلق بالأسعار فحسب، بل أصبحت أيضًا مسألة تتعلق بأمن الإمدادات، وتلوح سياسة الطاقة دائمًا فى الأفق فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، حيث أن أكثر من 40% من واردات الاتحاد الأوروبى من الغاز تأتى من روسيا و60% من عائدات واردات روسيا تأتى من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح البيان أنه من خلال خفض النسبة الإجمالية لواردات الغاز من روسيا، سنستثمر ليس فقط فى التحول الأخضر ولكن أيضًا فى تقليل تبعياتنا الاستراتيجية، ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، عززت روسيا قدرتها على الصمود ضد العقوبات الاقتصادية، من خلال زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، أكثر مما فعلناه لتعزيز قدرتنا على مواجهة الانقطاعات المحتملة فى إمدادات الغاز.

من جانبه، قال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، إنه أثناء السفر إلى واشنطن مع زميلى مفوض الطاقة كادرى سيمسون، يبدو السياق العالمى مقلقًا قبل انعقاد مجلس الطاقة والذى سأشارك فى رئاسته مع وزير الخارجية أنتونى بلينكين فى وقت لاحق من اليوم.

وأضاف: أن روسيا استخدمت بالفعل فى الماضى إمدادات الطاقة لأغراض سياسية.. وفى الأسابيع الأخيرة، على الرغم من التزام روسيا الصارم بالتزاماتها التعاقدية، رفضت شركة جازبروم المملوكة للدولة الروسية إرسال إمدادات إضافية لإعادة ملء منشآت التخزين الأوروبية، ما خلق مزيدًا من التوتر فى السوق.