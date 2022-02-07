نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 وشروط التقديم للإلتحاق بوظائف المديرية للذكور والاناث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب التقديم لطلبات تجنيد الأمن العام 2022 للذكور والإناث عبر موقع مديرية الأمن العام وذلك لحملة البكالوريوس والتوجيهي والدبلوم فما دون، بداية من اليوم الإثنين الموافق السابع من فبراير 2022، لذلك طلبت المديرية من جميع المتقدمين الاطلاع على الشروط اللازمة والالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها ليتمكنوا من التقديم، وسوف نقدم لكم اهم التفاصيل فيما يلي.

تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022

كشفت مديرية الأمن العام ومديرية شؤون الأفراد، في المملكة الأردنية الهاشمية في بيان رسمي لها عن فتح باب تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022، حيث أوضحت المديرية احتياج المركز الأمني العام لتجنيد مجموعة من الذكور والإناث للعمل في حساب المديرية بسبب وجود نقص في وظيفة مسلح ومهنة السائق، وذلك وفقا لبعض الشروط التي أعلنت عنها المديرية ونشرتها عبر الموقع الخاص بـ تجنيد الأمن العام 2022، وكل ما يلزم فعله على المتقدمين هو الدخول على رابط تقديم طلب التجنيد واتباع الخطوات المطلوبة.

رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022

ليتمكن المواطن من تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022، يجب الدخول على رابط مديرية الامن العام الاردنية، ثم يقوم بتجهيز كافة المستندات المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

إرفاق بطاقة الهوية الشخصية ويلزم أن كون سارية المفعول ومصدقة.

عدد أربعة صور حديثة مقاس 4*6.

صورة من شهادة المولد الأصلية.

صورة واحدة من بيانات دفتر العائلة ويلزم أن تكون سارية المفعول.

صورة من رخصة سواقة لوظيفة السائق.

كشف علامات تؤكد النجاح للحاصلين على الدبلوم أو البكالوريوس.

شروط تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2022

تم وضع شروط لـ تقديم طلب تجنيد الامن العام في الاردن 2022، وهي كالتالي: