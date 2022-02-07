تجنيد الامن العام 2022 في الاردن psd.gov.jo “ذكور، إناث” عبر موقع مديرية الأمن العام

تجنيد الامن العام 2022 في الاردن، في الساعات الآخيرة زاد البحث بتساؤل الآلاف من المواطنين في الاردن عن رابط وكيفية تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 في الاردن، وخاصة بعد اعلان الشؤن المعنية بمديرية الامن العام الاردنية عن فتحها لباب التسجيل في وظائف المديرية للذكور والاناث، حيث اشرت المديرية في الاعلان الرسمي للوظائف عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب المديرية بسبب النقص العام بالصبغة العسكرية في وظيفة مسلح والتي يمكن التقديم عليها من قِبل حملة شهادة البكالوريوس “للذكور والاناث”، وايضاً توفر مهنة سائق وتكون للذكور فقط لحملة شهادة التوجيهي، هذا وفي السطور القادمة نقدم لكم كافة تفاصيل التقديم على وظائف مديرية الامن العام.

تجنيد الامن العام 2022 في الاردن

قبل التعرف على كيفية تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 في الاردن، يجب على الراغبين في الالتحاق بوظائف الامن العام معرفة الشروط التي ذكرتها المديرية والتي يجب توافرها في من يرغب الالتحاق بالوظائف، والشروط كالتالي:

ان يكون المتقدم اردني الجنسية عن ام واب اردنيين.

عدم تجاوز عمر المتقدم عن 27 عام.

بالنسبة للإناث ان تكون المتقدمة عزباء.

الا يقل طول الذكر عن 168 سم والا تقل طول الانثى عن 160 سم.

ان يتناسب طول المتقدم مع وزنة.

ان تكون الحالة الصحية للمتقدم جيدة بحيث يكون لائق طبياً ولا يعيقة اى مرض او اعاقة او ما شابهه ذلك.

كون المتقدم\ة حسن سير وسلوك، بحيث لا يكون علية سوابق جنائية او غيرها من السوابق المخلة بالشرف.

ان لا يكون المتقدم قد سبق لة وان خدم في القوات المسلحة الاردنية او اى جهه امنية.

رابط تجنيد الامن العام 2022 في الاردن

اشارت مديرية الامن العام عن تفعيلها لموقعها الالكتروني على الانترنت، ليتم من خلالة تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 في الاردن بشكل الكتروني وبسهولة، وذلك بإتباع التالي من خطوات: