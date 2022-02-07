إعلان تجنيد الأمن العام 2022 بالأردن رابط تقديم طلبات www.psd.gov.jo على الموقع الرسمي لمديرية الامن العام

مع نزول إعلان تجنيد الأمن العام 2022 بالأردن رابط تقديم طلبات www.psd.gov.jo على الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام بالأردن، وتلك الوظائف متاحة للذكور والإناث، فقد بدأت تنهال طلبات التقديم نظرا لكونها الوظائف المتاحة بالأردن في الوقت الحالي، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض طريقة التقديم على رابط موقع مديرية الأمن العام الأردني، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، والتي يعتبرها الكثيرين من مواطني المملكة الهاشمية وظيفة تستحق التقدير، وذلك لكونها من وظائف خدمة الوطن، هذا وقد تم الإعلان عن بدأ عملية التسجيل وتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية الأمن العام

إعلان تجنيد الأمن العام 2022 بالأردن رابط تقديم طلبات www.psd.gov.jo

وتجدر الإشارة إلى تنوع التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف لخاصة بمديرية الأمن العام، وذلك حسب ما صدر من إعلان عن مديرية شؤون الأفراد بمدبريه الأمن العام الأردنية، وقد جاء في الإعلان أن مركز التجنيد العام يُعلن عن حاجته لتجنيد الجنسين ومن الشباب والشابات الأردنيين والأردنيات،وذلك لوجود نقص بمهن الصبغة العسكرية، وهذا الإعلان يخاطب حملة شهادات بكالوريوس الدبلوم (شامل ناجح) توجيهي ناجح فما دون، وكذلك حملة شهادة التوجيهي فما دون.

شروط التجنيد بمديرية الأمن العام الأردنية

أن يكون المتقدم متمتع وحامل للجنسية الأردنية.

عمر المُتقدم لا يزيد عن 27 عام في نهاية عام 2021.

التجنيد متاح فقط لمواليد الأول من يناير من العام 1996 وما بعدها.

بخصوص الإناث يجب أن تكون غير متزوجة “عزباء”.

الإناث لا يقل طولهم عن 160 سم.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن “التمتع بلياقة جسمانية”

شرط اللياقة الصحية من شروط التقديم وقبول الطلب.

أن يتمتع المُتقدم بحسن السمعة والسير والسلوك.

عدم صدور حكم في حق المتقدم في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون الراغب في التقديم قد سبق له الخدمة في القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” أو خدم سابقاً في أخد الأجهزة الأمنية الأخرى.

طريقة وخطوات التقديم على رابط الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن تفعيل رابط الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل والتجنيد من الذكور والإناث والذين تنطبق عليهم الشروط السابق ذكرها،ويتم التقديم على رابط التسجيل وفق الخطوات التالية:

زبارة رابط تقديم طلبات الوظائف على الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية. القيام بإدخال وكتابة جميع البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بطلب التقديم. يجب أن يتم التقديم مرة واحدة فقط وعدم تكرار التسجيل. في حال قام الراغب في التقديم بتكرار طلب التقديم سيم إلغاء طلبه. بمليء كافة المعلومات والبيانات الخاصة وتقديم المستندات المطلوبة. بيان التخصص العلمي للحاصلين على شهادة لبكالوريوس والدبلوم التوجيهي الناجح. يتم تسجيل الطلب والحصول على الرقم ثم الخروج. تجهيز الوثائق المطلوبة ليتم تقديمها عند القبول. تقديم تعهد بصحة البيانات وعدم التلاعب بها.

موعد التقديم والتسجيل في وظائف التجنيد بمديرية الأمن العام الأردنية

بدأ التقديم بالفعل صبيحة يوم الاثنين 7 فبراير 2022.

التقديم يتم إلكترونياً فقط.

يستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم لاثنين الموافق 28 فبراير 2022.

المستندات والأوراق والوثائق المطلوبة عند مراجعة الطلبات

الهوية الشخصية سارية المفعول وصورة مُعتمدة منها.

صورة مصدقة ومعتمدة من دفتر العائلة، على أن يكون دفتر العائلة ساري المفعول.

شهادة ميلاد أو صورة مصدقة منها.

شهادة وفاة الأب في حال وفاته لا قدر الله.

رخصة قيادة للسائق للمتقدمين لمهنة سائقين.

في حال كان والد المتقدم من المتقاعدين العسكرين يجب تقديم قرار تقاعد الوالد.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6 سم.

التخصصات المطلوبة بوظائف تجنيد مديرية الأمن العام الأردنية