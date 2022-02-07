“بوابة نتائج التعليم الاساسي” لينك موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس، تشتعل محركات البحث في جميع أنحاء المحافظات المصرية المختلفة من أجل الاستعلام عن موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس وذلك من جانب جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث يسعون بشكل كبير جدًا إلى الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالية 2021 – 2022، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن أنها قد خصصت بالفعل رابط إلكتروني يمكن من خلاله لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من الطلبة وأولياء الأمور من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم كله.

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على أنها أتاحت موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من الاستعلام عن النتائج الخاصة بأبنائهم الطلبة بشكل رسمي بعد الإعلان عنها في مديريات التربية والتعليم التابعة لهم، حيث سيتمكنوا من الاستعلام عن النتائج عن طريق عدة خطوات بسيطة جدًا كالآتي:-

يجب أولًا زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. ثم يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية أو الاعدادية) المقيد بها.

اختيار الفصل الدراسي الأول واختيار الصف المقيد به الطالب.

اختيار العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

إدخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتائج.

نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم مصر

ويمكن من خلال موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالرقم الجلوس الذي قدمناه لكم في أعلى هذا المقال الاستعلام عن جميع النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة في مصر وذلك فور الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على أن النتائج الخاصة بالطلاب ستظهر فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات وكانت الوزارة قد أكدت على أن التصحيح قد بدأ بالفعل.

في ظل التساؤلات الكثيرة حول رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي والتي أعلنت عنه وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني المصرية وخصصت هذا الرابط لجميع الطلاب من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل في ظل حرصها على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، حيث سيتمكن الطلبة من الاستعلام عبر الخطوات التي قدمناها لكم في السطور الماضية.