مكافأة كبيرة من القضاء العراقى لمن يدلى بمعلومات حول جريمة اغتيال الساعدى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان للمجلس إنه "قرر تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلى بمعلومات تؤدى الى كشف مرتكبى جريمة اغتيال الشهيد القاضى أحمد فيصل خصاف الساعدى".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراق، فائق زيدان، حضر مجلس العزاء المقام فى دار الشهيد القاضى أحمد فيصل خصاف الساعدى، فى محافظة ميسان، برفقة رئيس هيئة الإشراف القضائى القاضى مسلم متعب مدب، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن".

وأشار البيان إلى أن "زيدان قدم التعازى لعائلة الشهيد وتعهد لهم بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة النكراء بحق الشهيد، فيما أبدى دعم المجلس الكامل لعائلة الشهيد فى تلبية جميع متطلبات الحياة".