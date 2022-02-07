الشرطة الإسرائيلية تتجسس على شخصيات عامة فى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - طالب قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبى شباتى، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية من الحكومة الإسرائيلية، بعدما كشفت تقارير صحيفة عن استخدام محققين بالشرطة لبرنامج التجسس المثير للجدل على نطاق واسع بدون إذن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار كوبى شبتاى، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، إلى أن التقرير الذى يتحدث عن إساءة استخدام أداة التجسس "بيجاسوس"، التى طورتها مجموعة "إن.إس.أو"، ضد شخصيات عامة إسرائيلية حدث قبل تعيينه فى منصبه.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية فى بيان، إن التحقيق الذى طلبه ضرورى "لاستعادة ثقة الإسرائيليين".

وتأتى تصريحات كوبى شبتاى بعدما كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، عن أن طاقم الفحص الذى شكلته وزارة العدل الإسرائيلية توصل إلى استنتاج بأن الشرطة استخدمت برنامج التجسس "بيجاسوس" فى ملفات التحقيق الخاصة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وبشكل مناف للقانون.

وقالت الهيئة: "اتضح ن المحققين تجاوزوا أوامر المحاكم للحصول على أدلة وقرائن، ونفذوا بعض النشاطات بدون أوامر البتة، ومع ذلك يعتقد أعضاء الطاقم أن التجاوزات لم تؤثر على الأدلة والقرائن التى قدمت إلى المحكمة فى ملف (بيزك والا)، لأنها لم تعتمد على مواد جمعت بواسطة برمجيات تجسس".