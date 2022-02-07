اشتباكات بين الجيش البورمى والمتمردين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - اندلعت اشتباكات بين الجيش البورمى والمتمردين فى ولاية راخين غرب ميانمار، الأسبوع الماضى، حيث شهدت المنطقة أعمال عنف لعدة سنوات، لكنها تمتعت بالهدوء منذ انقلاب الأول من فبراير 2021.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يكافح متمردو "جيش أراكان" من أجل تحقيق استقلال ذاتى لأقلية راخين العرقية فى هذه المنطقة التى تحمل الاسم نفسه. ووافقت القوات المسلحة البورمية فى نوفمبر 2020، على وقف إطلاق النار مع "جيش أراكان"، وجددت القوات هذا الالتزام بعد الانقلاب العسكرى الذى اطاح بالزعيمة المدنية السابقة، أونغ سان سو تشى. وحسبما نقلت الوكالة الفرنسية، قال المتحدث باسم حركة المتمردين، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الجيش دخل قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنجلادش، يوم الجمعة الماضى، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات. وأشار إلى مقتل أحد مقاتلى الحركة.

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